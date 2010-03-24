ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «В Украине не обнаруживают ГМО», в котором пишет - c начала 2010 года практически все крупные производители продуктов питания ставят на свою продукцию отметку «Без ГМО». На проверку правдивости этой информации у государства нет денег…

http://delo.ua/biznes/rynki/v-ukraine-ne-obnaruzheno-138815/

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Также «Дело» в материале «Фирташ купил долги банка «Надра» пишет – Дмитрий Фирташ взялся за реструктуризацию внешних обязательств банка «Надра». В интересах бизнесмена скупаются евробонды проблемного финучреждения и торговое финансирование. Участники рынка не могут даже приблизительно оценить, сколько уже Дмитрий Фирташ сконцентрировал бумаг…

http://delo.ua/dengi/banki/firtash-kupil-dolgi-banka-nadra-138821/

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«Дело» в материале «Украина и Россия начали торги за цены на газ» пишет – вчера в Москве состоялась встреча министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Эксперты отмечают, что визит Бойко — лишь первый раунд переговоров между Украиной и Россией по вопросу снижения цены на газ, возможности продавать «Газпромом» голубое топливо напрямую украинскому потребителю и создания газотранспортного консорциума. Следующий раунд состоится уже на следующей неделе и будет посвящен, в частности, подписанию контракта на поставку ядерного топлива в Украину российской компанией «ТВЭЛ»…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukraina-i-rossija-torgi-za-ceny-gaz-138823/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Компания сласти» пишет - белорусский сахар больше не будет для украинцев дешевым. Чтобы избежать ограничения его импорта, сахарные заводы Белоруссии учредили в Украине "Белорусскую аграрную компанию", которая станет единственным поставщиком продукта в страну и будет продавать его по ценам внутреннего рынка. Пока неизвестна реакция Минагрополитики на заявление Белоруссии, но участники рынка утверждают, что белорусский сахар будет изъят из режима свободной торговли со страной…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1342061

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Генпрокуратура снимет порчу имущества» пишет - Генпрокуратура вмешалась в конфликт между принадлежащим российской группе Evraz горно-обогатительным комбинатом "Сухая Балка" и подконтрольным группе "Приват" Криворожским железорудным комбинатом (КЖРК). По заявлению КЖРК вчера была назначена прокурорская проверка комбината, который обвиняет оппонента в порче имущества на сумму свыше 60 млн. грн. Если прокуратура это подтвердит, у КЖРК появится шанс перевести спор в судебную плоскость…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1342082

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Издание «Экономические известия» в материале «Заплатят за наше светлое завтра» пишет – в Киев прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Таносом Арвантисом. От принятых в ходе переговоров решений зависит перспектива возобновления для нашей страны программы stand by, приостановленной на период президентских выборов и политической неопределенности. Судя по заявлениям представителей фонда, финансовая помощь Украине будет возобновлена, несмотря на невыполнение Киевом ряда взятых на себя обязательств…

http://eizvestia.com/state/full/4194248

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Также «Экономические известия» в публикации «Бензин отдали верным кадрам» пишут - государственная нефтегазовая вертикаль продолжает пополняться менеджерами предпринимателя Дмитрия Фирташа. Новым генеральным директором объединения «Укрнефтехимпереработка» стал Михаил Миндреску. Боевое крещение этой полностью укомплектованной министерской команды в виде погашения ценового пожара на рынке нефтепродуктов состоится уже в конце этой недели…

http://eizvestia.com/markets/full/4194241

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«Газета по-киевски» в материале «Осторожно, «газовая атака!» пишет - Всемирный банк рекомендует Украине вдвое повысить тарифы на газ для населения. Причем – одномоментно. «Газета…» подсчитала, сколько украинцы будут платить после повышения…

http://mycityua.com/articles/country/2010/03/24/055942.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевская «пятилетка»: новые мосты и трамвай» пишет – во вторник городские архитекторы презентовали план развития Киева до 2025 года, а также на ближайшие пять лет. Проекты умеренно-грандиозные…

http://www.segodnya.ua/news/14124770.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Как заставить энергокомпании показать карманы…» пишет - DiXi Груп и Ассоциация «Энерготранспарентность» провели исследование украинских энергокомпаний на предмет публичности. Выводы неутешительные…

https://economics.unian.net/rus/detail/40935

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Надоили $20 млн» пишет – социальные сети учатся зарабатывать деньги: игры приносят им уже не меньше, чем реклама. Как стало известно «Ведомостям», популярная игра «Счастливый фермер» за год собрала рекордные $20 млн., примерно половина досталась «В контакте»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/24/229013

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Издание «Известия» в публикации «Большой подарок «малышам» пишет – Владимир Путин пообещал льготы малому бизнесу. В частности, компенсировать рост налогов для высокотехнологичных предприятий, сохранив для них ставку страховых взносов на уровне 14%. Для предприятий, внедряющих энергоэффективное оборудование, будет предусмотрено освобождение от налога на имущество на три года. Чтобы небольшие инновационные компании смогли привлекать долгосрочные инвестиции, будет отменен налог на прибыль от продажи ценных бумаг, правда, с тем условием, что предприятие владеет ими более пяти лет и они не обращаются на бирже. Фирмы, работающие в сфере здравоохранения и образования, тоже получили свой "пряник" из премьерских рук: девятилетние (до 2020 года) налоговые каникулы. Также решено на три года продлить срок действия льготного порядка приватизации недвижимости и освободить такие сделки от уплаты НДС…

http://www.izvestia.ru/economic/article3140000/

(УНИАН)