Британское правительство объявило о создании Космического агентства

Британское правительство объявило накануне о создании Космического агентства Соединенного Королевства, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Новый орган возьмет на себя выработку государственной политики Великобритании в области освоения и изучения космоса и аккумулирует большую часть бюджетных средств, выделяемых на космические исследования.

Космическое агентство официально приступит к работе 1 апреля, объединив усилия шести правительственных департаментов, двух исследовательских советов, метеорологической службы и Совета по технологической стратегии.

На сегодняшний день Великобритания осуществляет космические исследования на основе свободного партнерства заинтересованных министерств и исследовательских центров под эгидой Национального космического центра. Новое агентство объединит все эти усилия под "одной крышей", что позволит выработать единый стратегический подход к развитию этой области. С началом его работы, как было заявлено ранее, Национальный космический центр будет закрыт.

"Предпринимаемая нами сегодня мера свидетельствует о том, что мы действительно серьезно настроены в отношении космоса, - заявил на состоявшейся здесь пресс-конференции британский министр по делам науки и инноваций лорд Дрэйсон. - Космическое агентство Соединенного Королевства придаст этой сфере силы, необходимые для выполнения ее амбициозных /задач/".

Великобритания, по словам Дрэйсона, уже значительно продвинулась в области освоения и изучения космоса, уступая в этом - по совокупности всех космических изысканий - лишь Соединенным Штатам. За период с 1999 г, сказал он, сектор космических исследований и развития спутниковых технологий в стране ежегодно растет в среднем на 9 проц, обеспечивая вклад в британскую экономику в размере 6,5 млрд фунтов стерлингов в год и предоставляя около 68 тыс рабочих мест.

Помимо Космического агентства Соединенного Королевства, которое разместится в Суиндоне /графство Уилтшир, Англия/, правительство также объявило о создании Международного центра космических инноваций со штаб-квартирой в Харуэлле /графство Оксфородшир, Англия/. На его становление выделено 24 млн фунтов стерлингов /36 млн долл/.