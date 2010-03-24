В СБУ кадровые ротации

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ провел кадровые ротации в Управлениях Службы безопасности Украины в областях.

Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, Михаил КУРНИК назначен начальником Управления СБУ в Ивано-Франковской области, Валерий КОВАЛЬ - начальником УСБУ в Хмельницкой области, Александр ЧОРНЫЙ - начальником УСБУ в Кировоградской области, Сергей ЧИЧИРКО - начальником УСБУ в Киевской области, Александр ТРЕТЯК - начальником УСБУ в Луганской области, Василий СИТАР - начальником УСБУ в Закарпатской области, Вячеслав САВЧЕНКО - начальником УСБУ в Херсонской области, Александр ПОЛКОВНИЧЕНКО - начальником УСБУ в Харьковской области, Юрий ПАРАМОНОВ - начальником УСБУ в Киеве, Александр НАУМОВ - начальником УСБУ в Житомирской области, Владимир МЕЛЬНИКОВИЧ - начальником УСБУ в Волынской области, Виктор КОБЫЛЬЧАК - начальником УСБУ в Одесской области, Александр ИВАНОВ - начальником УСБУ в Николаевской области, Александр ДРОБОТЕНКО - начальником УСБУ в Полтавской области.

Также Президент назначил Ивана ДЕРЕВЯНКО начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

В то же время глава государства освободил Александра ВАЩЕНКО от должности начальника Управления СБУ в Сумской области, Александра РАДЕЦКОГО - от должности начальника УСБУ в Тернопольской области, Григория ЗЕЛИНСКОГО - от должности начальника УСБУ в Житомирской области, Виктора АНДРЕЙЧУКА - от должности начальника УСБУ в Волынской области, Владимира СКОКА - от должности начальника УСБУ в Хмельницкой области, Владимира ДОРОШЕНКО - от должности начальника УСБУ в Николаевской области, Анатолия НАЗАРОВА - от должности начальника УСБУ в Ивано-Франковской области, Сергея БЕРЕСТА - от должности начальника УСБУ в Запорожской области, Петра ЕФРЕМОВА - от должности начальника УСБУ в Винницкой области, Андрея МУХАТАЕВА - от должности начальника УСБУ в Харьковской области, Павла ДОРОШЕНКО - от должности начальника УСБУ в Луганской области, Владимира ТУРИЦУ - от должности начальника УСБУ в Одесской области, Юрия АРТЮХОВА - от должности начальника УСБУ во Львовской области, Александра ПОЛКОВНИЧЕНКО - от должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области, Александра ИВАНОВА - от должности начальника УСБУ в Донецкой области, Сергея ЧИЧИРКО - от должности начальника УСБУ в Херсонской области, Юрия ПАРАМОНОВА - от должности начальника УСБУ в Полтавской области.