Черновецкий сократил более чем вдвое количество своих замов

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял решение сократить более чем вдвое количество заместителей председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА, отметив, что соответствующее решение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял во исполнение поручения Президента и премьер-министра о приведении численности первых заместителей председателя КГГА в соответствие с законодательством.

В частности, количество первых заместителей председателя КГГА сокращено с четырех до одного, заместителей председателя КГГА - с 14-ти до 7-ми.

В то же время в сообщении нет информации, кто именно сокращен.

Как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ: «Когда в стране проходит перестройка всей вертикали власти, городская администрация не может оставаться в стороне от реформ государственного управления. Новый подход к формированию кадрового состава, который внедряется Президентом и Кабинетом министров, должны воспринимать все, кто заинтересован в становлении крепкой работоспособной вертикали власти».

Мэр подчеркнул, что следующим шагом на этом пути должно стать наведение порядка в районных администрациях путем оптимизации их численного состава и совершенствования системы управления на уровне районов.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что ранее при определении количественного состава заместителей председателя КГГА он исходил из того, что в исполнительном органе должны быть представлены разные политические силы. «Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда политика может быть выведена за рамки деятельности хозяйственного органа, в частности городской администрации. Следовательно, единственным критерием в подборе кадрового состава останутся профессиональность, честность и преданность делу», - отметил он.