Черновецкий сократил более чем вдвое количество своих замов
Возьмется за районы...
Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял решение сократить более чем вдвое количество заместителей председателя Киевской городской государственной администрации.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА, отметив, что соответствующее решение Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ принял во исполнение поручения Президента и премьер-министра о приведении численности первых заместителей председателя КГГА в соответствие с законодательством.
В частности, количество первых заместителей председателя КГГА сокращено с четырех до одного, заместителей председателя КГГА - с 14-ти до 7-ми.
В то же время в сообщении нет информации, кто именно сокращен.
Как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ: «Когда в стране проходит перестройка всей вертикали власти, городская администрация не может оставаться в стороне от реформ государственного управления. Новый подход к формированию кадрового состава, который внедряется Президентом и Кабинетом министров, должны воспринимать все, кто заинтересован в становлении крепкой работоспособной вертикали власти».
Мэр подчеркнул, что следующим шагом на этом пути должно стать наведение порядка в районных администрациях путем оптимизации их численного состава и совершенствования системы управления на уровне районов.
Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что ранее при определении количественного состава заместителей председателя КГГА он исходил из того, что в исполнительном органе должны быть представлены разные политические силы. «Сегодня сложилась уникальная ситуация, когда политика может быть выведена за рамки деятельности хозяйственного органа, в частности городской администрации. Следовательно, единственным критерием в подборе кадрового состава останутся профессиональность, честность и преданность делу», - отметил он.