В Украине украли электронную базу данных Нацбюро Интерпола

В Украине украдена и продана за 5 тис. долл. неустановленному лицу электронная база данных Национального центрального бюро Интерпола.

Об этом заявил бывший руководитель НЦБ Интерпола в Украине Ростислав ВЕРГЕЛЕС в интервью газете "Сегодня" № 65 (3489).

"Я не буду категоричен, но мои источники эту информацию подтверждают. Речь идет о базе регистрации лиц, фирм, автомобилей и предметов искусства. Ее якобы продали всего за 5 тысяч долларов одному проходимцу без определенного рода занятий. Более того, вроде бы выписали ему удостоверение советника Интерпола", - сказал он.

"В результате, - добавил Р.ВЕРГЕЛЕС, - многие «охранные» фирмы платят этому человеку 150-200 долларов за одну проверку по базе. Между тем в этом информационном банке данных (кстати, его вели с 1993 года!) имеются полные сведения о том, на каких основаниях проводились проверки украинского Интерпола. В том числе и о том, почему правоохранители запрашивали в Бюро информацию о конкретном субъекте - то есть, в чем конкретно подозревали человека".

Комментируя нынешнюю деятельность НЦБ, Р.ВЕРГЕЛЕС отметил, что ему часто приходится слышать от иностранных коллег нарекания на то, что украинское Бюро не желает предпринимать никаких действий в направлении сотрудничества. "Более того, умудрились «похоронить» даже договоренности с Евросоюзом о поставках дорогого высокотехнологичного оборудования", - сказал екс-руководитель. Поясняя это, Р.ВЕРГЕЛЕС предположил, что некоторое время бюро занималось "политическими заказами". "Кроме того, по слухам, участвовал в бизнес-войнах. Например, за вознаграждение от конкурентов осуществляли незаконные проверки иностранных бизнес-структур", - добавил он.