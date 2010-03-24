Азаров предупредил Черновецкого

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предупредил мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, что отсчет времени для наведения порядка в столице начался.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительства.

«Мэру ЧЕРНОВЕЦКОМУ и его команде дан короткий срок для наведения порядка. Время пошло. И поэтому вице-премьер-министру ТИХОНОВУ нужно сосредоточить усилия на выполнении определенных нами первоочередных задач», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер подчеркнул, что многие мероприятия не нуждаются в больших расходах. «Например, ко Дню Победы сделать город чистым, навести порядок во дворах, на улицах, отремонтировать дороги. Словом, к великому празднику привести столицу в праздничный вид», - объяснил он.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что проведение мероприятий по благоустройству касается не только Киева, но и остальных украинских городов.