Израиль может отменить визы для украинцев в сентябре

Израиль может отменить визы для украинцев уже в сентябре этого года.

Об этом сказал министр туризма Израиля Стас МИСЕЖНИКОВ в интервью газете «Коммерсант Украина».

«Я полагаю, что через четыре-пять месяцев режим будет отменен, и граждане Украины смогут въезжать в Израиль без виз с сентября этого года», - сказал министр.

Он напомнил, что в феврале партия "Наш дом Израиль" внесла резолюцию о начале переговоров по отмене визового режима, после чего была создана правительственная комиссия.

По словам С.МИСЕЖНИКОВА, помешать этим планам может только победа на досрочных выборах в Израиле партии ШАС (лидер партии ШАС, глава МВД Израиля Эли ИШАЙ, выступает против отмены визового режима для украинцев). «Шучу. Этого не случится. Премьер-министр Израиля Биньямин НЕТАНЬЯХУ поддерживает отмену виз, и это обязательно произойдет»,- добавил С.МИСЕЖНИКОВ.

Отвечая на вопрос, почему глава МВД Израиля выступает против увеличения числа украинцев, прибывающих в страну, министр туризма отметил, что когда Израиль отменял визовый режим с Россией (в 2008 году), чиновники опасались, что из России хлынет поток нелегальных мигрантов, проституток и криминальных элементов. В то же время, по словам министра, этого не произошло. Наоборот, возрос торговый оборот между странами, оживился обмен делегациями, в четыре раза увеличилось количество туристов.

«Однако чиновники, возражавшие тогда, должны возражать и сейчас. Они не аргументируют свои опасения, однако все равно продолжают твердить, что отмена виз может вызвать наплыв нелегальных мигрантов и проституток, но уже из вашей страны», - сказал С.МИСЕЖНИКОВ.

Он также сообщил, что в прошлом году в Украине побывало 40 тыс. израильских туристов, а в Израиль приехало 70 тыс. украинцев.