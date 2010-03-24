В Англии потребительские цены выросли на 3%

Великобритания. В феврале 2010 года рост потребительских цен составил 3%, по сравнению с февралем 2009 года, а против января 2010 года - 0,4%.

Великобритания. В феврале 2010 года базовый индекс цен потребителей вырос на 2,9%, по сравнению с февралем 2009 года.

Комментарий. В целом, данные оправдали ожидания и аналитиков, и бизнесменов. Дефляция в Великобритании ушла в прошлое. Контролируемый темп инфляции будет только стимулировать развитие экономики.