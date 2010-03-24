В США объем продаж на вторичке упал на 0,6%
11:58, 24 марта 2010Разное
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США. В феврале 2010 года объем продаж на вторичном рынке жилья упал на 0,6%, по сравнению с январем текущего года.
США. В январе 2010 индекс цен на жилье FHFA снизился на 0,6%, по сравнению с декабрем 2009 года.
Комментарий. В целом, падение объемов продаж небольшое и можно списать на сезонные факторы. Плохо другое - данное падение состоялось после периода роста.
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