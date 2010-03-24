В США объем продаж на вторичке упал на 0,6%

США. В феврале 2010 года объем продаж на вторичном рынке жилья упал на 0,6%, по сравнению с январем текущего года.

США. В январе 2010 индекс цен на жилье FHFA снизился на 0,6%, по сравнению с декабрем 2009 года.

Комментарий. В целом, падение объемов продаж небольшое и можно списать на сезонные факторы. Плохо другое - данное падение состоялось после периода роста.