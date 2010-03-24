Зал заседаний Кабмина украшает портрет Януковича
12:04, 24 марта 2010Разное
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Портрет Ющенко раньше не размещали...
В зале, где традиционно проходят заседания правительства, на стене разместили портрет Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как передает корреспондент УНИАН, портрет размещен на фронтальной стене, то есть за спиной премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.
Раньше в зале заседаний правительства не было портрета предыдущего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
«Глава государства – это как символ, флаг и герб, которые размещаются... Что здесь может удивлять? Вас удивляет, что в стране есть Президент?», - поинтересовался у журналистов министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, комментируя появление фотографии В.ЯНУКОВИЧА в зале заседаний правительства.
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