ГЛАВНОЕ на 24 марта (день)

Хроника дня

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Экономика

ВВП Украины вырастет на 3,7%, инфляция составит 13,1%

Кабинет министров Украины на своем сегодняшнем заседании утвердил размер прогнозных макропоказателей социально-экономического развития Украины в 2010-м году, согласно которому рост ВВП должен составить 3,7%, номинальный ВВП – 1 трлн. 083 млрд. грн., ожидаемая инфляция – 13,1% (декабрь к декабрю) и 12,2% в среднегодовом исчислении.

Об этом сегодня на брифинге заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он также сообщил, что в 2010 году индекс цен производителей составит 114,4% (декабрь к декабрю) и 16% в среднегодовом исчислении, повышение реальной средней заработной платы по году – на 5%, а реальной минимальной заработной платы – на 23%. Ожидается также сокращение уровня безработицы до 8% (с 8,6% на конец 2009 года – УНИАН) и рост минимальной средней зарплаты на 38% – до 888 грн.

Также, по словам С.ТИГИПКО, в этом году ожидается увеличение экспорта на 15,3%, импорта на 13,1%, отрицательное сальдо внешней торговли составит 1,9 млрд. долларов.

Как отметил С.ТИГИПКО, пи расчетах Кабмин исходил из курса доллара в 2010-м году на уровне 8 грн. за доллар и цены на газ 334 доллара за тысячу кубометров.

Также, по словам вице-премьера, при расчете макропоказателей правительство исходило из того, что в 2010-м году мировая экономика вырастет на 3,9% по прогнозу МВФ, среднегодовая цена на черные металлы вырастет на 5-8%, цена на нефть – до 75-80 долларов за баррель.

Правительство намерено отменить проверки бизнесменов через соцфонды

Правительство Украины намерено упразднить проверки субъектов хозяйствования представителями всех социальных фондов.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня на пресс-конференции.

«Готовим решения, которые на 30% снизят все регулирования, что, в свою очередь, снизит количество проверок, - сказал С.ТИГИПКО. - Только вчера мы обсуждали решения, которые запрещают фактически проверки всем социальным фондам и чтобы проверки всех платежей по социальным фондам осуществляла только одна налоговая администрация во время своих плановых проверок».

Кроме того, вице-премьер отметил, что сейчас идет подготовка законопроекта о едином социальном налоге, и он прогнозирует, что документ будет внесен в парламент через месяц.

Кабмин готовит к приезду Медведева проекты соглашений с РФ

Правительство Украины разрабатывает широкий спектр проектов украинско-российских соглашений к визиту Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину, который ожидается в мае.

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что в прошлом году товарооборот между Украиной и Россией существенно снизился, и эту ситуацию необходимо исправлять.

«В мае ожидается визит Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину. За последний год товарооборот между Украиной и Россией существенно сократился, поэтому мы должны приложить усилия для возобновления и расширения связей. Правительство начинает работу по подготовке широкого спектра двухсторонних соглашений», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он сообщил, что завтра вылетает в Москву, где в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ обсудит темы и содержание двухсторонних соглашений, которые могут быть подписаны.

Он также сообщил, что в правительстве создана специальная рабочая группа, которая должна будет подготовить проекты двухсторонних соглашений.

Контроль за работой комиссии возложен на первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

Азаров и Путин встретятся 25 марта в Москве

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и премьер-министр России Владимир ПУТИН проведут 25 марта встречу в Москве.

Об этом журналистам сегодня сообщил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий ПЕСКОВ по результатам телефонного разговора В.ПУТИНА с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«В ходе состоявшейся беседы стороны затронули текущие вопросы взаимодействия двух стран, а также условились провести в четверг 25 марта в Москве двухстороннюю рабочую встречу на уровне премьер-министров», - сообщил С.ПЕСКОВ.

Финансы

Украина и МВФ обсуждают схему распределения остатка кредита

На сегодняшний день Украина обсуждает с Международным валютным фондом вопрос о схеме распределения оставшихся около 6 млрд. долл. средств кредита, выделение которых приостановилось в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в Кабинете министров после совещания с представителями Миссии МВФ у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Мы пока что определимся, какие транши будут и как будут распределены эти 6 млрд., потом будем дальше решать», - сказал С.ТИГИПКО.

Дефицит бюджета Украины в этом году ожидается в 4,5-5% ВВП

Дефицит Государственного бюджета Украины в этом году ожидается на уровне 4,5-5% ВВП, без учета дефицита НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

«Что касается дефицита бюджета, на который мы должны выйти, то, по нашим расчетам, он должен составить без проблем «Нафтогаза» приблизительно 4,5 - максимум 5% ВВП. На это мы можем реально выйти с учетом того, что в прошлом году эта цифра составила 6,6% ВВП»,- сказал С.ТИГИПКО.

Азаров обещает возместить задолженность по НДС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня сообщил журналистам, что до 1 июля проблема с задолженностью по возмещению НДС будет решена путем выпуска облигаций.

По его словам, это будут облигации с длинным сроком оборота, скорее всего, до пяти лет. На сегодня начинается работа по ревизии задолженности по НДС. Это около 25 млрд. грн. Н.АЗАРОВ считает, что это нереальная сумма для украинской экономики. «Значительная часть задолженности – это воздушный НДС», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что данную задачу по ликвидации коррупционной схемы возмещения НДС перед налоговой поставил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. По словам Н.АЗАРОВА, на сегодня, чтобы получить возмещение НДС предприниматели платят от 30 до 50% откатов. До 1 июля 2010 года планируется полностью погасить задолженность по возмещению НДС и начать возмещать налог в автоматическом режиме. Автоматический режим возмещения налога предусматривает, что ГНАУ будет изучать данные налогоплательщиков и определять надежность предоставленной информации. В последующем такие налогоплательщики будут просто заявлять сумму НДС на возмещение и получать средства. Через два-три года, по словам Н.АЗАРОВА, данный принцип может получить широкое распространение. Однако это не означает, что ГНАУ не будет иметь право проверять таких налогоплательщиков.

Дефицит Пенсионного фонда оценивается в 34 млрд. грн.

Правительство оценивает дефицит Пенсионного фонда Украины на уровне 34 млрд. грн.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня на пресс-конференции.

При этом он добавил, что на текущий год планируются дотации из Государственного бюджета Пенсионному фонду.

«Тот дефицит, который сегодня сложился, мы его считаем на уровне 34 млрд. грн., решить за счет исключительно Пенсионного фонда невозможно. Будет поддержка со стороны бюджета», - сказал С.ТИГИПКО.

Количество кредитующих банков вырастет в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы вероятно увеличение количества кредитующих банков.

Такой прогноз в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

При этом она предполагает активизацию кредитования корпоративного сектора в сентябре-ноябре этого года. Эксперт также отметила, что кредитование в последнее время происходило крайне осторожно. По ее словам, это обусловлено тем, что банки очень избирательно подходят к новым заемщикам, тщательно оценивая их финансовое положение, риски и проекты, под которые запрашивается финансирование.

Как считает Н.СИНЯВСКАЯ, в ближайшее время не планируется существенного улучшения условий в корпоративном секторе кредитования. Большое значение имеют финансовое состояние, политика предприятия, а также прозрачность финансовых потоков заемщика, что учитывается в просчете рисков, подчеркнула эксперт.

Строительство

Повышение цен на газ и ЖКУ приведет к массовым неплатежам

Повышение цен на газ и жилищно-коммунальные услуги в нынешних условиях приведет к массовым неплатежам и, как следствие, к коллапсу отрасли.

Такое мнение выразила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

«Какое бы решение не приняло правительство - повышать тарифы постепенно или же разово - это не выход из создавшейся ситуации, ведь качество услуг не изменится. Повышение тарифов должно сопровождаться повышением качества предоставляемых услуг. Для этого необходимо провести модернизацию отрасли и изменить систему управления. Ведь существующая система - это уровень XIX века», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, при сохранении существующих тенденций через несколько лет качество предоставляемых услуг будет еще ниже, а цены вновь придется повышать, а ситуация в сфере ЖКХ может только ухудшиться.

«Для внедрения новых технологий и модернизации ЖКХ, в том числе и в сфере энергопотребления, по оценкам специалистов, необходимы инвестиции на уровне 40 млрд. долл., которые можно привлечь только из частных источников», - отметила глава комитета промполитики. Она уверена, что привлечь инвестиции, изменить систему управления, и при этом сохранить контроль государства над жилищно-коммунальным хозяйством, возможно при внедрении в данной сфере механизма государственно-частного партнерства.

Стоимость элитного жилья Киева снизилась

Стоимость элитного жилья на вторичном рынке Киева в феврале т.г. снизилась на 3,1% - до 5035 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости Park Lane.

Согласно сообщению, в феврале усредненный минимальный порог в сегменте элитного жилья составил 3768 долл./кв. м, а максимальный - 9897 долл./кв. м.

По словам генерального директора АН Park Lane Галины МЕЛЬНИКОВОЙ, в феврале количество сделок купли-продажи жилья в ценовом диапазоне свыше 300 тыс. долл. сохранилось на уровне января и составило 6,5% от общего количества. Вместе с тем, количество сделок в диапазоне от 500 тыс. долл. в феврале, по сравнению с январем, увеличилось на 2%.

«Тенденции первых двух недель марта дают основания прогнозировать увеличение количества сделок купли-продажи жилья в сегменте от 300 тыс. долл. в этом месяце примерно на 4,5%, по сравнению с февралем. По нашему мнению, одной из причин этого является стабилизация политической ситуации в стране. А также переезд нового эшелона политической элиты, нуждающегося в качественном жилье, из регионов в Киев. Кроме того, на покупку «дорогого» жилья позитивно влияет и почти девятимесячная стабильность рынка, при которой ежемесячные изменения его стоимости составляют 1-3% как в сторону повышения, так и в сторону снижения», - отметила Г. МЕЛЬНИКОВА.

По мнению гендиректора АН Park Lane, увеличению количества сделок будут способствовать позитивные тенденции в экономике, которые подтверждаются увеличением количества сделок по аренде коммерческой недвижимости (активизация малого и среднего бизнеса). В частности, в феврале количество сделок по аренде офисных, торговых и складских помещений, по сравнению с январем, увеличилось на 6,2% и составило 15,2% от общего количества сданных в аренду площадей.

Данные подготовлены на основе единой базы агентств недвижимости АН Park Lane и АН «Благовест», которая содержит 14277 объектов жилой недвижимости, выставленных на продажу.

Всего было проанализировано 2924 квартир, что составляет 20% квартир элитного сегмента, пользующихся наибольшим спросом у клиентов агентства.

ТЭК

«Нафтогаз» сократил платежи в бюджет на 25,7%

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-феврале сократили платежи в бюджеты всех уровней на 25,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 4 млрд. 885,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-феврале сократили платежи в бюджеты всех уровней на 20,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 6 млрд. 222,5 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 5 млрд. 862,4 млн. грн.

Украина сократила транспортировку нефти на 30%

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-феврале т.г. сократилась на 29,9%, или на 2,019 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 4,731 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-феврале т.г. составил 3,216 млн. тонн нефти, что на 39,5%, или на 2,096 млн. тонн меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-феврале т.г. филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом протранспортировано 3,271 млн. тонн нефти, что на 26,0% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано нефти 1,460 млн. тонн, что на 37,3% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-феврале т.г. доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 68,0%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – соответственно 32,0%.