Томенко: цена на газ будет зависеть от лояльности украинской власти

Предоставление Россией определенных уступок в ценовой политике на газ будет зависеть от уровня лояльности украинской власти к политическим требованиям наших соседей.

Такое мнение сегодня в комментарии УНИАН высказал заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

Он отметил, что радикальное крыло российского политикума обнародовало перечень требований, при которых цена на газ для Украины может быть снижена. “Все эти требования лежат исключительно в политической плоскости. Среди них изменение языковой политики в Украине, гарантии продолжения срока пребывания ЧФ РФ в Крыму и ряд других”, - сказал он. По словам Н.ТОМЕНКО, все будет зависеть от того, насколько украинская новая власть будет лояльной к таким требованиям. “Чем более высокой будет степень лояльности украинской власти к российским политическим требованиям, тем выше вероятность, что они достигнут определенных уступок в ценовой политике”, - сказал вице-спикер.

Что касается вопроса ГТС, то, по словам Н.ТОМЕНКО, чтобы начать какие-либо переговоры о передаче Украинской ГТС в концессию, необходимо отменить действующий закон, который запрещает это. Вице-спикер отметил, что еще в 2007 году Верховная Рада Украины 430 голосами народных депутатов приняла закон, которым запрещается отчуждение имущества НАК «Нафтогаз Украины» и газотранспортной системы Украины. В частности, законом предусмотрен запрет на реорганизацию, снятие, присоединение, преобразование государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, а также их приватизацию. Кроме того, сказал вице-спикер, запрещается отчуждение имущества государственных предприятий магистрального трубопроводного транспорта, передача его с баланса на баланс, в концессию, аренду, лизинг, залог, и передача в уставный фонд других юридических лиц имущества и акций таких предприятий, совершение других правових действий, что может привести к отчуждению имущества и акций этих предприятий, а также имущества и акций НАК «Нафтогаз Украины». Кроме этого, предусматривается, что к государственным предприятиям магистрального трубопроводного транспорта НАК «Нафтогаз Украины» не могут возбуждаться дела о банкротстве. “Сейчас же речь идет о совсем другой идеологии, и фактически нужно отменить предыдущий закон. Отменив этот закон, правительство может начинать проведение переговоров”, - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, при наличии действия данного закона, любые переговоры относительно различных форм передачи в собственность части или в целом ГТС являются незаконными.