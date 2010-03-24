Бой между братьями Кличко смоделировали на компьютере

Тема поединка между братьями-тяжеловесами КЛИЧКО - обладателем пояса WBC Виталием и чемпионом IBF и WBО Владимиром - не дает покоя многим. Журналисты немецкого таблоида Bild, благодаря специальной программе, смоделировали бой между украинскими чемпионами на компьютере.

В поединке за звание абсолютного чемпиона мира, по версии издания Bild, победу одержал Виталий. Владимир уверенно выигрывал у старшего брата по очкам в первых четырех раундах, но в пятом "Доктор Железный Кулак" нокаутировал "Доктора Стальной Молот".

Как отмечает NEWSru.ua, методику, использовавшуюся при проведении эксперимента, немцы раскрывать не стали. Скорее всего, она основана на статистике братьев: Виталий одержал 41 победу, в которых 39 раз его соперники недотягивали до финального гонга (у старшего брата один из лучших процентов нокаутов к победам в истории бокса), у Владимира же таковых боев 48 в 54 победах.

Комментируя затею немецких журналистов, Виталий отметил, что если бы поединок состоялся, самой важной задачей для него и брата стала бы изоляция их матери, чтобы она не могла ничего узнать: "За три месяца до боя нам пришлось бы отправить ее в круиз без доступа к газетам и телевидению".

Поделился мнением и младший из братьев: "Если бы такой бой состоялся, это была бы очень жестокая битва. Такое уже случалось, когда мы проводили спарринги. Я даже сломал ногу в одном из них. В таком поединке между братьями не может быть победителя, только проигравшие".

Тема поединка между братьями поднималась неоднократно, но сами братья неоднократно заявляли, что этот бой никогда не состоится из-за обещания, которое они дали своей матери.