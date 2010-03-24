Янукович поручил Тигипко упростить процедуру получения разрешений

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО упростить процедуру получения разрешений для предпринимателей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое поручение В.ЯНУКОВИЧ дал в ходе рабочей встречи с С.ТИГИПКО.

Президент Украины отметил необходимость внедрить принцип «молчаливого согласия», чтобы люди, прежде всего – малые и средние предприниматели, могли реализовать свои бизнес-проекты.

Принцип «молчаливого согласия» позволяет предпринимателю обратиться в соответствующие органы, заполнить все документы и через двенадцать дней, если государство не дало письменного отказа, начать работу.

Напомним, сегодня С.ТИГИПКО заявил, что правительство намерено отменить проверки субъектов хозяйствования представителями всех социальных фондов.

Кроме того, вице-премьер отметил, что сейчас идет подготовка законопроекта о едином социальном налоге, и он прогнозирует, что документ будет внесен в парламент через месяц.