Главное на 24 марта (вечер)

Приватизация

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) снял с продажи блокирующие пакеты акций облэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя ФГИУ Владимир РЯБЧЕНКО.

Он отметил, время для продажи блокирующих госпакетов облэнерго «упущено, их контрольные пакеты уже сформированы в одних руках».

По словами В. РЯБЧЕНКО, в сложившихся условиях, когда отсутствует конфликт интересов акционеров облэнерго, их продажа будет безрезультатной.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) в этом году планирует выставить на продажу контрольный пакет акций ОАО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя ФГИ Владимир РЯБЧЕНКО.

При этом, по его словам, стартовая цена госпакета акций компании составит около 7 млрд. грн.

«Думаю, нам разрешат это сделать. У нас есть все шансы получить решение у правительства», – отметил В.РЯБЧЕНКО.

По его оценке, капитализация «Укртелекома» сегодня составляет 10 млрд. грн.

В.РЯБЧЕНКО также отметил, что фонд рассчитывает приватизировать 67-процентный пакет акций компании и оставить в госсобственности блокирующий 25-процентный госпакет, однако окончательное решение о размере пакета, по словам и.о. председателя ФГИ, остается за правительством.

В.РЯБЧЕНКО также не исключил возможность участия украинских инвесторов в приватизации «Укртелекома».

По его словам, хотя на данный момент «Укртелеком» не готов к продаже, однако ФГИ проведет всю необходимую работу, чтобы подготовить его к приватизации.

Фонд госимущества Украины (ФГИУ) в апреле планирует повторно объявить конкурс по продаже контрольного пакета акций «Лугансктепловоза».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам исполняющий обязанности председателя ФГИУ Владимир РЯБЧЕНКО.

При этом, по его словам, стартовая цена «Лугансктепловоза» «немного превысит» 400 млн. грн.

И.о. председателя ФГИУ также сообщил, что никаких ограничений участия в данном конкурсе для потенциальных покупателей не будет.

«Пускай соревнуются», - сказал В.РЯБЧЕНКО.

Финансы

Дефицит платежного баланса Украины в январе-феврале т.г., по сравнению с соответствующим периодом 2009 года, увеличился в четыре раза – до 1,705 млрд. долл.

Об этом говорится в обнародованных на сайте Национального банка Украины данных о платежном балансе.

За январь-февраль 2010 года текущий счет сформировался с положительным сальдо в размере 192 млн. долл. (в январе-феврале 2009 года дефицит текущего счета составлял 262 млн. долл.). Эту ситуацию в Нацбанке объясняют резким сокращением отрицательного сальдо торговли товарами и услугами (до 38 млн. долл. против 323 млн. долл. за два месяца 2009 года) и отрицательного сальдо по доходам (до 176 млн. долл. против 348 млн. долл. за два месяца 2009 года).

В январе-феврале 2010 года отрицательное сальдо по финансовому счету оценивается в 1,9 млрд. долл., что в 1,9 раза меньше, чем за соответствующий период 2009 года. В НБУ считают, что формирование дефицита в текущем году обусловлено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также лишь частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора новыми привлечениями и продолжением прироста наличной валюты вне банковского сектора.

Объемы чистого притока ПИИ в Украину за январь-февраль текущего года оценены в 469 млн. долл., что на 23% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора

сложилось почти на уровне соответствующего периода прошлого года и составило 1,6 млрд. долл. Rollover за 2 месяца 2010 года оценен в 67%, для банковского сектора этот показатель составлял 68%, для реального - 64%.

По долговым операциям сектора государственного управления отрицательное сальдо составляло 102 млн. долл. Объемы прироста наличной валюты вне банков за январь-февраль 2010 года составляли 1,7 млрд. долл., что в 1,8 раза меньше по сравнению с соответствующим периодом 2009 года.

По данным Нацбанка, в феврале т.г. отрицательное сальдо платежного баланса составило 0,648 млрд. долл. Счет текущих операций был сформирован с небольшим дефицитом в 0,036 млрд. долл., значение финансового счета также было отрицательным на уровне 0,612 млрд. грн.

Министерство финансов Украины на последнем аукционе во вторник, 23 марта, привлекло 1,041 млрд. грн. за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, от размещения облигаций со сроком погашения 15 сентября 2010 года в бюджет удалось привлечь 189,980 млн. грн. под 11% годовых, со сроком погашения 17 ноября 2010 года – 844,738 млн. грн. под 12,72%, со сроком погашения 21 марта 2012 года – 1 млн. грн. под 13%, со сроком погашения 26 сентября 2012 года – 5,493 млн. грн. под 12% годовых.

Все облигации имеют номинал 1 тыс. грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9330/7,9410 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9180/7,9260 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9150/7,9195 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:45 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,9301 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2678/0,2681 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2673/0,2676 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2665/0,2668 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,68 рублей за доллар (+0,14).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3335/1,3505 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6165/10,6290 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5875/10,6020 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,5655/10,5755 грн./евро.

Новости ТЭК

ДК «Газ Украины», во исполнение поручения НАК «Нафтогаз Украины», будет ограничивать газоснабжение предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ), которые накопили значительную задолженность за потребленный природный газ и не предоставили ДК «Газ Украины» графики ее погашения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что решение относительно ограничения газоснабжения принимается по итогам совещаний, которые проводятся специалистами ДК «Газ Украины» с руководителями предприятий ТКЭ-должников и местных органов власти, с целью приведения потребления природного газа предприятиями ТКЭ к уровню подтвержденных ресурсов, а также обеспечения полных и своевременных расчетов за потребленный энергоресурс.

По состоянию на 23 марта 2010 года совещания проведены с представителями местных органов власти и предприятий ТКЭ Житомирской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Киевской областей и г. Киева.

Принято решение об ограничении газоснабжения предприятий коммунальной теплоэнергетики, которые не соблюдают дисциплину газопотребления, наращивают задолженность за потребленный природный газ и не предоставили ДК «Газ Украины» утвержденные графики погашения задолженности.

Это, в частности, КП «Теплоснабжение города Одессы», ОАО «Одесская ТЭЦ», КП «Житомиртеплоэнерго», ЗАО «Тепловодэнергия» (г. Каменец-Подольский), КП «Бердичевтеплоэнерго», КП «Васильковтепломережа», КПП «Теплоэнергопостач» (г. Ирпень), КП «Малинтеплоэнерго», ПКПП «Теплокоммунсервис» (г. Ирпень), КП «Беловодсктепло» (Луганская обл.), «Березаньтепломережа» (Киевская обл.), КП «Теплосервис» (г. Коростышев).

ДК «Газ Украины» и в дальнейшем будет принимать меры по обеспечению полной оплаты предприятиями ТКЭ стоимости потребленного природного газа, укрепления дисциплины расчетов за газ, говорится в сообщении.

Также компания отмечает, что значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

Кабинет Министров Украины назначил первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА вместо Игоря ДИДЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Также, по его словам, Кабмин назначил новых заместителей председателя правления, о чем компания позже сообщит в официальном пресс-релизе.

Напомним, В.ТРИКОЛИЧ занимал должность первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2000-2004 гг., а в 2008-2009 гг. работал заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и премьер-министр РФ Владимир ПУТИН завтра в Москве будут рассматривать вопрос корректировки газовых соглашений.

Об этом Н.АЗАРОВ сообщил сегодня во время представления председателя ГНА, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

По его словам, необоснованно высокие цены на газ для Украины создают большие проблемы для экономики нашего государства. Именно поэтому, в частности, этот вопрос будет на первом месте во время встречи премьеров Украины и России, которая состоится 25 марта в Москве.

"Мы рассчитываем на то, что взаимовыгодный проект соглашения будет разработан, и мы совместно его будем реализовывать. Мы, безусловно, должны найти компромиссное решение, которое сделало бы возможным развитие украинской экономики", - отметил премьер-министр Украины.

Н.АЗАРОВ вновь назвал спекуляцией разговоры об отчуждении украинской газотранспортной системы: "Я могу вас успокоить: ни о каком отчуждении, ни под каким соусом, речь не идет. Абсолютно".

По его словам, сейчас речь может идти исключительно о модернизации отечественной ГТС.

Глава правительства также отметил, что на встрече с премьер-министром России будет рассматриваться очень широкий спектр вопросов: "Наши переговоры в Москве, конечно, будут иметь очень много составляющих. Это не только газовые вопросы, но и широкий спектр наших отношений".

(УНИАН)