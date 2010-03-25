ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Новая власть показала свое лицо», в котором пишет - 24 марта Кабмин назначил руководителей ведомств, которые отвечают за регулирование бизнеса. Некоторые кадровые решения новой власти откровенно удивили предпринимателей…

http://delo.ua/vlast/politika/novaja-vlast-pokazala-svoe-lico-138856/

* * *

Также «Дело» в материале «Ахметов покоряет Россию» пишет – компания «Метинвест» Рината Ахметова наращивает свое присутствие в России. Одно из ее структурных подразделений, занимающееся оптовыми продажами металла, «Метинвест-Евразия», открыло два новых сервисных центра - в Воронеже и Волгограде…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ahmetov-pokorjaet-rossiju-138853/

* * *

«Дело» в материале «Глав национализированных банков собираются увольнять» пишет – руководители двух национализированных банков - председатель правления «Киева» Юрий Маслов и временный администратор «Родовида» Сергей Щербина - могут потерять свои кресла…

http://delo.ua/dengi/banki/glav-nacionalizirovannyh-bankov-sobirajutsja-uvolnjat-138855/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Ради высокой миссии» пишет - стремление правительства получить кредит МВФ заставило его в первый день визита миссии фонда утвердить новые макропрогнозы на 2010 год. Кабмин пообещал удержать дефицит бюджета на уровне 5%, ради чего завысил прогноз роста экономики и занизил обещанные темпы роста минимальной зарплаты. Впрочем, с учетом поддержки НАК "Нафтогаз Украины", Пенсионного фонда и рекапитализации банков дефицит государственных средств может достичь 10%, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1342630

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Труба больше не зовет» пишет - как стало известно изданию, сегодня на встрече премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова будет обсуждаться широкий круг вопросов – от производства ядерного топлива до самолетостроения. Кроме того, создание газотранспортного консорциума больше не является достаточным основанием для снижения цены газа для Украины…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1342614

* * *

Издание «Экономические известия» в материале «Ахметов получил ГКЦБФР» пишет – Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку возглавил Дмитрий Тевелев, топ-менеджер входящей в состав группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК), исполнительный директор правления ОАО «Днепрэнерго». Участники рынка осторожно отреагировали на его назначение, но надеются, что новый глава ГКЦБФР продолжит ряд реформ, начатых Сергеем Петрашко…

http://eizvestia.com/fin/full/4194367

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Министр взялся за старое» пишут - разработанный Минэкономики проект постановления, касающийся регулирования сферы госзакупок, реанимирует Тендерную палату, коммерциализирует деятельность органов власти, делает процесс госзакупок дорогим и ведет к усилению его коррупционной составляющей. По мнению экспертов, проект, появившийся при новом министре Василии Цушко, в его нынешнем виде неприемлем и должен быть радикально пересмотрен…

http://eizvestia.com/state/full/4194365

* * *

«Газета по-киевски» в материале «Нам так не жить» подает результаты собственного исследования, какие особо примечательные квартиры нынче продаются в столице. Говорят, они подешевели вдвое…

http://mycityua.com/articles/life/2010/03/25/051306.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Десятилетка Путина. ВВП еще надолго?» пишет – Владимир Путин по-прежнему популярен в народе. Его не любит Гарри Каспаров и западные СМИ. А он уже готовится к 2012 году - может быть, снова пойдет в президенты…

http://www.segodnya.ua/news/14125094.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Пенсионному фонду "вкололи" эмиссионную инъекцию... Эвтаназия или лечение?» пишет - Минфин ссудил «умирающему» Пенсионному фонду 1 млрд грн. Откуда средства – все по старинке: очередная эмиссия. Без радикальных реформ положение дел не исправить, считают эксперты...

https://economics.unian.net/rus/detail/41093

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Чего боятся банкиры» пишет – России нужно решать проблему закредитованности компаний, иначе банковская система окажется под угрозой дефолта, считают эксперты PwC. До половины реструктурированных кредитов станут проблемными, предупреждает Moody`s…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/25/229175

* * *

Издание «Известия» в публикации «Мерседес-бемc» пишет – крупный коррупционный скандал спровоцировало Министерство юстиции США. Оно направило в суд многостраничное заключение, согласно которому Daimler (выпускает автомобили Mercedes) в течение десяти последних лет подкупал чиновников в 22 странах мира. Среди них - и Россия. В списке получателей фигурируют Министерство внутренних дел, Минобороны, Гараж особого назначения и несколько муниципалитетов. Названы суммы, сроки выплат - нет лишь имен. Но они могут появиться уже 1 апреля…

http://www.izvestia.ru/auto/article3140055/

(УНИАН)