Прокуратура обжаловала разрешение суда о казино «Премьер Палас»

Прокуратура обжаловала решение суда о разрешении на деятельность казино «Премьер Палас» в одноименной пятизвездочной гостинице в Киеве.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы прокуратуры Киева учитывая запросы от представителей СМИ относительно деятельности казино в «Премьер Палас» несмотря на запрет игорного бизнеса.

По данным пресс-службы, прокуратурой столицы проведена проверка, в ходе которой установлено, что решением Дзержинского районного суда города Харькова от 4 декабря 2009 года удовлетворен иск киевского ЗАО «Казино «Премьер Палас» к жительнице города Харькова О.МИРЗОЕВОЙ об обязательстве выполнить договор о предоставлении консультаций по бухгалтерским вопросам, заключенный между сторонами 1 апреля 2009 года.

Поводом для иска стало то, что ответчица отказалась выполнять обязательство по указанному договору, поскольку Верховной Радой Украины 15 мая 2009 года принят Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Принимая решение, суд сослался на то, в соответствии с требованиями международного законодательства, ЗАО «Казино «Премьер Палас» имеет преференцию на протяжении трех лет осуществлять предпринимательскую деятельность по проведению азартных игр в казино, несмотря на принятый Закон Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», отметили в прокуратуре.

Учитывая то, что судебное решение вынесено с нарушением норм процессуального права, прокуратурой Дзержинского района города Харькова судебный акт обжалован в апелляционном порядке, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве несмотря на запрет игорного бизнеса легально начало работать казино «Премьер Палас».

«У нас есть решение суда, клиенты к нам ходят», - сказали в администрации казино.

В Центре общественных связей МВД Киева объясняли, что решение суда «частично правильно, поскольку для фирм с иностранным капиталом существует норма: их не могут закрыть сразу, а лишь на протяжении трех лет”. “Но игорный бизнес у нас запрещен. Точку поставит прокуратура», - сказал председатель ЦОС Владимир ПОЛИЩУК.