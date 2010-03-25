Муж Ульянченко стал работать с новой властью

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не доволен назначением заместителем министра науки и образования Виктора ИВЧЕНКО, который является мужем его соратницы Веры УЛЬЯНЧЕНКО.

Об этом он заявил в интервью изданию «КоммерсантЪ-Украина» (№52 от 25 марта 2010 года).

По словам В.ЮЩЕНКО, назначение В.ИВЧЕНКО является «неудачным эпизодом». «Это неудачный эпизод, я его не поддерживаю. Мне лично было бы легче жить, если бы этого назначения не было»,- сказал он.

При этом экс-президент отметил, что важно, чтобы В.УЛЬЯНЧЕНКО не изменила свои взгляды или принципы. «Она ведь сказала, что по-прежнему настаивает на отставке ТАБАЧНИКА как человека, не воспринимающего украинские ценности», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО утверждает, что он и В.УЛЬЯНЧЕНКО на второй день после назначения обсудили вопрос о возможном увольнении его мужа. «Но надо смотреть на мотивы. Надо выяснить, был ли отказ от принципов, или принципы остались, и была прагматичная мотивация, стремление достичь какой-то цели. Поведение некоторых лидеров оппозиции, которые говорят, мол, мы никогда-никогда не будем сотрудничать с сегодняшней властью, тоже недопустимо», - сказал он.