Ющенко не видит проблем в том, что живет на госдаче

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не видит проблем в том, что он до сих пор проживает на президентской даче в Конче-Заспе.

Об этом он заявил в интервью изданию «КоммерсантЪ-Украина» (№52 от 25 марта 2010 года), отвечая на вопрос, останется ли он жить на это даче и в дальнейшем.

«В чем вопрос? Есть же закон, согласно которому для Президента после его пребывания в должности формируются определенные решения о его статусе. Не я сам прописываю себе эти статусные вещи, не я принимаю соответствующий указ», - сказал он.

В.ЮЩЕНО отметил, что это относится к компетенции действующего Президента. «К нему, как автору принятого решения, вам и следует обратиться. Кроме того, вы можете обратиться к мировому опыту. Посмотрите, где в Чехии проживает Вацлав ГАВЕЛ. Или в Америке, или в России – в любой стране бывший Президент», - сказал он.