ГЛАВНОЕ на 25 марта (день)

Основные события первой половины дня

Законодательство

Кабинет министров Украины постановлением № 278 от 24 марта 2010 года отменил еще 9 решений предыдущего правительства.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

В частности, отменены постановления № 854 от 24 сентября 2008 года "О предоставлении акватории в пользование государственному предприятию "Специализированный морской порт "Октябрьск", № 934 от 22 октября 2008 года "О предоставлении акватории в пользование государственному предприятию "Николаевский морской торговый порт”.

Кроме того, правительство отменило постановление № 236 от 5 марта 2009 г. "О разъяснении особенностей применения отдельных норм Указа Президента Украины от 3 июля 1998 г. № 727 для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность за пределами Украины, в условиях мирового финансово-экономического кризиса", а также постановление № 454 от 15 апреля 2009 года "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 5 марта 2009 г. № 236".

Кабинет министров Н.АЗАРОВА также отменил постановление № 366 от 14 апреля 2009 года "Об уплате взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения".

Утратили действие также постановление № 505 от 21 мая 2009 года "О порядке уплаты и зачисления сумм взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, уплаченных физическими лицами - субъектами предпринимательской деятельности, которые избрали особый способ налогообложения", распоряжение № 1178 от 23 сентября 2009 года "Вопросы Общего реестра налоговых накладных", постановление № 1117 от 21 октября 2009 года "Об образовании Правительственной комиссии по вопросам обеспечения обороноспособности и национальной безопасности Украины".

Кроме того, правительство Н.АЗАРОВА отменило постановление № 61 от 27 января 2010 года "Об увеличении уставного капитала Государственного ипотечного учреждения".

Бюджет

Главное контрольно-ревизионное управление Украины (ГлавКРУ) заявляет о начале пересмотра материалов по уголовным делам относительно нецелевого использования средств госбюджета и возможной причастности членов правительства Тимошенко к нецелевому использования бюджетных средств.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

Так, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли среди членов правительства Юлии ТИМОШЕНКО лица, которые причастны и которые фигурируют в уголовных делах по факту нецелевого использования бюджетных средств, П.АНДРЕЕВ сказал: «По тому правительству, да».

Также П.АНДРЕЕВ отметил, что сегодня Генпрокуратура начала повторное рассмотрение материалов по уголовным делам относительно нецелевого использования средств госбюджета, которые по тем или иным причинам были приостановлены, однако при этом не уточнил, за какой период будут пересмотрены материалы дел.

«Там, где ранее были возбуждены уголовные дела, но по тем или иным причинам они приостановлены, сейчас Генеральная прокуратура пересматривает эти материалы», - сообщил АНДРЕЕВ.

Финансы

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9150/7,9275 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2670/0,2675 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5450/10,5640 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3327/1,3329 долл./евро (среда, 24 марта, - 1,3382/1,3384 долл./евро).

В среду, 24 марта, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9301 грн./долл.

* * *

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., что на 0,3% дешевле, по сравнению с 24 марта, продают – по 7,95 грн./долл., на 0,2% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился 1,1% по сравнению с 24 марта и сегодня составляет 10,47 грн./евро, продажи – на 0,9% – до 10,64 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,30-10,55 грн./евро, по продаже – в пределах 10,58-10,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 24 марта, понизился на 0,6% и сегодня составляет 0,2620 грн./рубль, курс продажи – на 0,7% – до 0,2690 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2651 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,2% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,89-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,98 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,9% по сравнению с 24 марта и сегодня составляет 10,49 грн./евро, продажи – на 0,7% - до 10,63 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,55 грн./евро, по продаже – в пределах 10,58-10,78 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 24 марта, понизился на 0,5% и на сегодня составляет 0,2630 грн./рубль, продажи – на 0,8% - до 0,2697 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2651 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,917/7,9755 грн., евро – 10,50/10,75 грн., рубль – 0,2620/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,95 грн., евро – 10,40/10,70 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,89/7,95 грн., евро – 10,43/10,63 грн., рубль – 0,2620/0,2690 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 25 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,935, к евро – 10,583703, к российскому рублю – 0,26829.

ТЭК

Кабинета министров Украины распоряжением от 24 марта т.г. назначил заместителями председателя правления Национальной акционерной компании «Нефтогаз Украины» Евгения КОРНИЙЧУКА и Эдуарда ШВЫДКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза».

Сообщается, что новых топ-менеджеров компании трудовому коллективу представил министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Отметим, Е.КОРНИЙЧУК в 2004-2005 гг. занимал должность зам.гендиректора по финансам ДК «Укргазвыдобування». В последние годы занимал руководящие должности на предприятиях нефтегазовой отрасли.

Э.ШВЫДКОЙ в 2003-2005 гг. работал на руководящих должностях в дочерних предприятиях и главной структуре НАК «Нафтогаз Украины». С 2005 по 2007 гг. работал зам.председателя правления НАК «Надра Украины». В 2007-2008 гг. занимал должности первого заместителя и заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины назначил первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимира ТРИКОЛИЧА вместо Игоря ДИДЕНКО.

Напомним, В.ТРИКОЛИЧ занимал должность первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» в 2000-2004 гг., а в 2008-2009 гг. работал заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

* * *

Антимонопольный комитет Украины (АМК) возбудил дело против 15 нефтетрейдеров по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности главы АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, дело возбуждено, в частности, против компаний: «ТНК-ВР коммерс», СП «Кершер», концерн «Галнафтогаз», ЗАО «Укртатнафта», «УТН-Восток», «ВикОйл», «Лукойл-Украина», «Альянс-холдинг», «Альфа-нафта», «Запорожнефтепродукт», «Веста сервис», «Укрнафта», «МС Ойл Кард», «Транспетролиум», ТД «Континиум-Галичина».

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, на протяжении февраля-марта розничные цены на нефтепродукты в Украине были стабильными, а в период 22-23 марта на автозаправочных станциях практически по всей Украине цены на бензин А-95 и на дизельное топливо были повышены на 30-35 коп. одновременно.

На бензин А-95 цены были подняты до уровня 8,0-8,35 грн./литр (до повышения цена составляла: минимальная - 7,60, максимальная - 7,95 грн./литр), дизельное топливо – 7,0-7,35 грн./литр (6,60 - 6,95 грн./литр).

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что такое увеличение одновременно на всей территории Украины и у всех операторов не может быть одинаковым, поскольку у каждого оператора разные затраты, разные закупочные схемы и т.д.

Также А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что Антимонопольный комитет рекомендовал отмеченным операторам рынка нефтепродуктов снизить цены до экономически обоснованного уровня и прекратить действия, которые нарушают конкурентное законодательство. По его словам, о таких своих действиях операторы должны сообщить в АМК до 29 марта.

При этом он добавил, что в случае, если операторы не выполнять рекомендации АМК, то Комитет будет учитывать такие действия нефтетрейдеров при принятии решения как отягощающие.

Также А.МЕЛЬНИЧЕНКО добавил, что возможные санкции к операторам нефтерынка за нарушения конкурентного законодательства могут быть применены в виде штрафа в размере до 10% от годовой выручки компании.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2009 года АМК поручил своим региональным отделениям проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты. В частности, расследование касалось самых крупных операторов – ОАО «Укрнафта», ООО «ТНК-ВР Коммерс», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЗАО «ЛИНИК», ООО «Параллель-М ЛТД», ООО «ТД «Континиум-Галичина», ОАО «Концерн «Галнафтогаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ЗАО «Укртатнафта», ООО «НК Альфа-нафта», ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», ОАО «НПК Галичина» и тех предпринимателей, которые имеют рыночную долю на региональных рынках бензинов и дизельного топлива.

Напомним, на протяжении 2009 года АМК привлек к ответственности 62 нефтетрейдера, которые работают на всей территории Украины, в том числе и под брендами «Укртатнафта», «ОККО», WOG, «ЛУКОЙЛ» и т.п.

* * *

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) оставила прогнозную оптовую цену электроэнергии на апрель 2010 года на уровне февраля – 454,64 грн. за МВт/ч.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ №277 от 24 марта т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену электроэнергии на февраль 2010 года на 3% – до 454,64 грн. за МВт/ч.

Начиная с марта 2009 года, НКРЭ ежемесячно незначительно (за исключением октября, когда уровень цены был увеличен на 3%) поднимала уровень прогнозной оптовой цены. До этого, в течение ноября 2008 года – февраля 2009 года, прогнозная оптовая цена электроэнергии оставалась неизменной – 395,17 грн. за МВт/ч.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).

Транспорт

Вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что правительство планирует в начале апреля утвердить общий объем финансирования строительства аэропорта в Донецке в рамках подготовки Украины к проведению в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил во время рабочей поездки в Донецк, где ознакомился с ходом строительства терминала аэропорта.

"Об окончательной смете можно будет говорить в начале апреля", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ. Он заверил, что проблем с финансированием строительства этого объекта не будет.

По его словам, после проверки состояния подготовки четырех городов к проведению Евро-2012 выделить какой-то один город среди других невозможно. "Ни один город пока не подготовлен. Необходимо выполнить еще много работы", - считает он.

Вице-премьер-министр заметил, что Донецк достиг успеха в том, что благодаря усилиям Рината АХМЕТОВА город имеет "Донбасс Арену" - стадион, который готов принимать как четвертьфинал, так и полуфинал чемпионата Европы. В то же время, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, проблемными объектами Донецка остаются аэропорт и гостиницы.

* * *

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО поручил соответствующим руководителям подразделений центрального аппарата и подотраслей принять меры по повышению безопасности на транспорте. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Вместе с отработкой необходимых для этого нормативно-правовых актов он обязал внедрить более жесткие механизмы контроля за перевозчиками. «Мы должны усилить ответственность за безопасность на транспорте всех, кто причастен к перевозке пассажиров и грузов. Все меры должны быть направлены на уменьшение количества аварий», - сказал он.

По информации директора Департамента безопасности в отрасли Юрия ГЕРЖОДА, в период с 15 по 22 марта на предприятиях, которые находятся в сфере управления или под надзором Минтранса, произошло 26 аварийных событий. С целью повышения уровня безопасности в отрасли, в частности, при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом, специалисты Минтранса разработали ряд дополнительных мероприятий, среди которых, – применение ремней безопасности в автобусах, которые перевозят пассажиров, ограничение скорости автобусов и грузовых автомобилей техническими средствами, внедрение тахографов на внутренних перевозках и тому подобное.

«Мы должны работать эффективно, на предупреждение, ведь много аварий являются резонансными и касаются жизни людей», - подчеркнул министр.

Также министр обратил особенное внимание на необходимость оперативного и объективного информирования общественности относительно ситуаций в дорожно-транспортном комплексе и усилении сотрудничества с представителями МЧС и МВД с целью своевременного реагирования на аварийные ситуации.

* * *

На Львовской железной дороге уже определили поезда, в составе которых будут курсировать вагоны с раздельными купе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, в целом таких поездов 12, курсирующих на основных направлениях пассажиропотоков. Теперь в каждом из них определено по одному вагону, в котором женщины и мужчины будут путешествовать порознь. Такое нововведение – шаг к совершенствованию сервисного обслуживания пассажиров. При этом воспользоваться раздельными купе в поездах формирования Львовской магистрали можно будет уже с 20 апреля этого года, а не с 31 мая (с введением нового графика движения), как было запланировано ранее «Укрзализныцей».

Принадлежность купе к «женскому» или «мужскому» будет определяться по первому проданному в него билету. В целом в каждом из избранных вагонов есть девять купе (36 мест), поэтому железнодорожники надеются, что смогут удовлетворить спрос путешествующих.

Перечень поездов формирования Львовской железной дороги, в которых будут курсировать вагоны с раздельными купе:

Отправлением из Львова:

№ 26 Львов-Одесса (вагон №14)

№ 98 Львов-Киев (вагон №12)

№ 112 Львов-Харьков (вагон № 5)

Отправлением из Ужгорода:

№ 100 Ужгород-Киев (вагон №13)

№ 82 Ужгород-Киев (вагон №11)

№ 107 Ужгород-Одесса (вагон №6)

Отправлением из Черновцов:

№ 628 Черновцы-Киев (вагон №3)

№ 352 Черновцы-Одесса (вагон №4).

* * *

С 10 апреля этого года Львовская железная дорога (ЛЖД) отменяет восемь пригородных поездов, населенность которых не превышает 10%.

Как сообщает пресс-служба ЛЖД, эти меры стали результатом мониторинга, проведенного в рамках месячника повышения доходности от пригородных пассажирских перевозок, который проходил на железной дороге с 17 февраля до 17 марта нынешнего года.

Это касается следующих малозаселенных пригородных поездов: №6080 Стрый – Моршин – населенность 4%; №6081 Моршин – Стрый – населенность 3%; №6004 Львов – Рава-Русская – населенность 24%; №6005 Рава-Русская – Львов – населенность 5%; №955 Ковель – Кам. Каширский – 3%; №956 Кам. Каширский – Ковель - 4%; №6398 Сарны – Остки – населенность 5%; №6397 Остки – Сарны - населенность 7%.

При этом в ЛЖД отмечают, что выводы, которые сделали на магистрали, базируются на результатах, полученных от кассиров и ревизоров. Подсчет населенности осуществлен на основании показателей проданных билетов, а не фактического количества пассажиров в вагонах. Как отмечается в сообщении, Львовская железная дорога неоднократно обращалась с призывом ко всем, кто пользуется железнодорожным транспортом, покупать билеты в кассах на вокзалах и станциях, однако во внимание эти советы принимают только немногие путешествующие.

Железнодорожники продолжат работу по исследованию реальной населенности маршрутов и на основании полученных результатов будут делать выводы о целесообразности эксплуатации поездов на отдельных направлениях.

Согласно сообщению, ввиду катастрофической убыточности пригородных перевозок, Львовская железная дорога оставляет за собой право и в дальнейшем принимать меры, позволяющие уменьшить убытки, которые практически покрыть нечем.

По данным ЛЖД, по состоянию на сегодня, свыше 10 миллионов гривен составляет долг железной дороги за электроэнергию, дизтопливо на составах почти отсутствует, а средств на его закупку нет. Остается невыплаченной заработная плата за февраль, налоги и отчисления в исчислении целевые фонды магистраль осуществляет своевременно и в полном объеме.

Агро

Государственный комитет лесного хозяйства Украины возглавил народный депутат из фракции Блока Литвина Николай ШЕРШУН.

Соответствующее решение правительства обнародовано сегодня в газете «Урядовий кур’єр».

До этого назначения комитет возглавлял Николай ТИМОШЕНКО, который был уволен Кабмином.

Справка УНИАН. Н.ШЕРШУН избран в Верховную Раду по многомандатному общегосударственному округу «Блок Литвина» (Народная Партия, Трудовая партия Украины). Председатель Счетной комиссии Верховной Рады шестого созыва, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Родился 26 октября 1951 года. Член Народной Партии, возглавляет Ривненскую областную организацию Народной Партии.

(УНИАН)