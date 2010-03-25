ГНА в Киеве: новые реквизиты счетов для плательщиков налога с собственников транспортных средств
НОВІ РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ
для платників податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів Державна податкова адміністрація у м. Києві нагадує, що відповідно до статті 5 Закону України від 11.12.1991 р. № 1963-ХІІ «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» (зі змінами та доповненнями) необхідно своєчасно сплатити податок з власників транспортних засобів.
Податок за І квартал 2010 року необхідно сплатити до 15 квітня 2010 року!
РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ
Голосіївський район
Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Голосіївському районі:
Одержувач ФУ у Голосіївському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077879
Банк одержувач УДК у м. Києві МФО 820019
розрахунковий рахунок 34216381700002
Код платежу 12020500
Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:
Одержувач ФУ у Голосіївському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077879
Банк одержувач УДК у м. Києві МФО 820019
розрахунковий рахунок 34213384700002
Код платежу 12020800
Дарницький район
Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Дарницькому районі:
Одержувач УДК у Дарницькому районі м. Києва ЄДРПОУ 26077885
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві МФО 820019
розрахунковий рахунок 34215381700003
Код платежу 12020500
Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:
Одержувач УДК у Дарницькому районі м. Києва ЄДРПОУ 26077885
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві МФО 820019
розрахунковий рахунок 34212384700003
Код платежу 12020800
Деснянський район
Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Деснянському районі:
Одержувач УДК у Деснянському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077891
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34214381700004
Код платежу 12020500
Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:
Одержувач УДК у Деснянському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077891
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34211384700004
Код платежу 12020800
Дніпровський район
Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Дніпровському районі:
Одержувач УДК у Дніпровському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077906
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34213381700005
Код платежу 12020500
Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:
Одержувач УДК у Дніпровському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077906
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34210384700005
Код платежу 12020800
Оболонський район
Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Оболонському районі:
Одержувач УДК у Оболонському у районі м. Києва ЄДРПОУ 26077916
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34212381700006
Код платежу 12020500
Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:
Одержувач УДК у Оболонському у районі м. Києва ЄДРПОУ 26077916
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34219384700006
Код платежу 12020800
Печерський район
Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Печерському районі:
Одержувач УДК у Печерському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077922
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34211381700007
Код платежу 12020500
Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:
Одержувач УДК у Печерському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077922
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34218384700007
Код платежу 12020800
Подільський район
Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Подільському районі:
Одержувач УДК у Подільському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077939
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34210381700008
Код платежу 12020500
Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:
Одержувач УДК у Подільському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077939
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34217384700008
Код платежу 12020800
Святошинський район
Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Святошинському районі:
Одержувач УДК у Святошинському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077945
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34219381700009
Код платежу 12020500
Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:
Одержувач УДК у Святошинському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077945
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34216384700009
Код платежу 12020800
Солом’янський район
Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Солом’янському районі:
Одержувач УДК у Солом’янському районі районі м. Києва ЄДРПОУ 26077951
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34219381700010
Код платежу 12020500
Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:
Одержувач УДК у Солом’янському районі районі м. Києва ЄДРПОУ 26077951
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34216384700010
Код платежу 12020800
Шевченківський район
Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Шевченківському районі:
Одержувач УДК у Шевченківському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077968
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34218381700011
Код платежу 12020500
Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:
Одержувач УДК у Шевченківському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077968
Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019
розрахунковий рахунок 34215384700011
Код платежу 12020800
Інформація надана прес-службою ДПА в Києві (подається державною мовою)