Бродский: казино могут быть открыты в Крыму

Казино в Украине могут быть открыты в Автономной Республике Крым, однако игровых автоматов не будет.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

По его словам, по поручению вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА готовится законопроект по урегулированию деятельности казино в Украине с целью получить средства на подготовку и проведение в Украине чемпионата по футболу Евро-2012.

М.БРОДСКИЙ отметил, что данный проект закона предусматривает плату за лицензию в размере 5 млн. долл. Кроме того, казино, согласно документу, будут располагаться только в пятизвездочных отелях, а игровые автоматы будут запрещены.

Справка УНИАН. Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Этот закон действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.