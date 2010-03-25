Анонс на 26 марта

В Генпрокуратуре состоится заседание по возмещению НДС.

***

В Министерстве регионального развития и строительства Украины состоится расширенное совещание, на котором запланировано обсудить вопрос неотложных мероприятий по стабилизации деятельности строительной отрасли и развитию жилищного строительства. Совещание состоится под председательством министра Владимира Яцубы.

***

Вице-премьер-министр Украины Виктор Слаута примет участие в работе научно-практической конференции на тему :«Основные научно-практические мероприятия стабильного производства продукции растениеводства в условиях 2010 года».

***

Состоится брифинг на тему: “Экстренные действия ОАО “АК “Киевводоканал” по предупреждению последствий наводнения”. Участники: главный технолог ОАО “Киевводоканал”, начальник управления главного технолога и качества продукции Инна Лавренчук; начальник общественной приемной ОАО “АК “Киевводоканал” Сергей Друбецкий.

***

Пресс-конференция на тему: «Переход Украины на летнее время: экономим или теряем?». Участники: Тина Берадзе, психиатр, директор по международным вопросам Украинской ассоциации психиатров; Светлана Голикова, эксперт энергетического рынка; Петр Калита, эксперт по качеству.

***

Правительственный комитет по вопросам реформ.

***

С пгт.Терезино начнется рабочая поездка главы КОГА А.Присяжнюка по Белоцерковскому району области. В рамках поездки председатель планирует ознакомиться с работой ОАО «Терезино», Белоцерковского молочного комбината, ЗАО «Росава», посетить рынки, пообщаться с жителями района.

***

В Киевском академическом областном музыкально-драматическом театре им. П.Саксаганского начнется совещание с активом Белоцерковского района и г. Белая Церковь, во время которой состоится вручение Государственных наград.

***

12-00 - В медиа-холдинге "Главред-медиа" состоится пресс-конференция на тему: "Итоги визита руководства Министерства топлива и энергетики НАК "Нефтегаз Украины" в Москву. Перспективы дальнейшего сотрудничества Украины и России в газовой сфере". В работе примет участие прежний уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетически безопасности Богдан Соколовский (ул. Сретенская, 2/8). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям. Телефоны: (097) 802 51 42, (063) 701 04 56.

***

Пресс-конференция на тему: «Увеличение пенсионного возраста: хватит ли здоровья у украинцев пополнить пенсионный фонд?». Участники: Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАНУ; Михаил Волынец, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Украины.

***

На сайте РБК-Украина состоится Он-лайн конференция с Ириной Хакамадой, кандидатом экономических наук, доцентом, общественным деятелем, писателем, телеведущей.

***

В Администрации Президента Украины состоится брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Украины, представителя Президента Украины в Кабинете Министров Украины Ирины Акимовой на тему: «Украина и МВФ: диалог понимания».

***

Состоится заседание Клуба политологов на тему: «Первые визиты членов правительства Украины в Москву: причины и последствия». Участники: Евгений Копатько, группа компаний Research & Branding Group; Владимир Корнилов, Украинский филиал института стран СНГ; Михаил Погребинский, директор Центра политических исследований и конфликтологии; Константин Бондаренко, директор Киевского института управления им. Горшенина; Игорь Луценко, советник министра экономики Украины на общественных началах; Олесь Доний, народный депутат Украины, политолог; Александр Нарбут, независимый эксперт по энергетике; Захар Виноградов, представительство РИА «Новости» в Украине.

***

Брифинг Натальи Королевской.

***

В Национальном заповеднике «София Киевская» состоится официальный прием в честь начала благотворительного проекта украинского бизнеса «Духовность в современном искусстве», который объединил художников и благотворителей всей Украины. Участие подтвердили: вице-премьер министр по гуманитарным вопросам Владимир Семиноженко, министр культуры Михаил Кулиняк, министр труда и социальной политики Василий Надрага, министр по вопросам топлива и энергетики Юрий Бойко, глава УСПП Анатолий Кинах, президент Всеукраинской ассоциации работодателей Дмитрий Олейник, Борис Тимонькин, глава наблюдательного совета «Укрсоцбанка», Игорь Юшко, председатель правления «Сбербанка России».

***

25-26 марта в Киеве пройдет Форум антиколлекторов и правозащитников на тему: "Как создать защиту клиентов просто сейчас". В мероприятии примут участие: представители банковских кругов, консалтинговых компаний, адвокатских объединений и часнопрактикующие юристы. К участию приглашены: народные депутаты Украины, представители Администрации Президента и правоохранительных органов.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.