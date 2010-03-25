Главгосслужба предлагает ввести электронный документооборот

Главное управление государственной службы Украины подготовило предложения по внедрению в системе органов исполнительной власти электронного документооборота до конца 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Главгосслужбы Украины Андрей ВИШНЕВСКИЙ.

«Мир не придумал пока лучшего способа повышения эффективности, чем внедрение информационных технологий. Здесь есть ресурс как для уменьшения расходов, так и для увеличения скорости принятия решений и предоставления услуг”, - сказал А.ВИШНЕВСКИЙ.

Он объяснил, что “электронное управление”, которое предлагает внедрить Главгсослужба, имеет целью обеспечить внутриведомственную и межведомственную коммуникацию с помощью электронного документооборота.

Также должна быть разработана единая информационно-телекоммуникационная система управления человеческими ресурсами государственной службы. Конечным результатом должно стать создание электронных механизмов предоставления услуг гражданам государственными служащими.

«То есть максимальная деперсонификация контакта между гражданином и государством. Одно из основных заданий - это упрощение доступа к государственным услугам, а также максимальное снижение рисков коррупции», - подчеркнул А.ВИШНЕВСКИЙ.