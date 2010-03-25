В Запорожье открылся «Фокстрот»

25 марта – первый день торжественного открытия супермаркета «Фокстрот» в Запорожье. Магазин находится в центре города на пр. Ленина, 175. Объект представляет собой отдельно стоящее здание, торговая площадь которого составляет 568 кв.м. Возле магазина расположена бесплатная автостоянка для удобства водителей. Это третий супермаркет сети «Фокстрот. Техника для дома» в городе.

В дни открытия, с 25 по 28 марта, каждый покупатель получает гарантированную скидку на технику -5%. А выбирая скретч-карту с защитным покрытием на кассе, покупатель может получить дополнительную скидку до -35%. Кроме того, к открытию магазин определил перечень акционных моделей, которые можно приобрести со скидкой до -50%. К примеру, покупая пылесос LG LGV-3245NT за 279 грн., вы экономите 32%; скидка 40% гарантирована на мясорубку ORION OR-MG01, цена на которую составит всего 299 грн.; микроволновая печь DELFA DMO-170M (MM717CKE) будет доступна в дни открытия за 277 грн., что позволит сэкономить в 2 раза.

В марте к сети «Фокстрот. Техника для дома» присоединились ещё два супермаркета – во Львове и Харькове.

Торжественные открытия магазинов во Львове и Харькове проходили с 18 по 21 марта.

«Традиционно в праздничные дни открытий супермаркетов «Фокстрот» мы предлагаем покупателям выгодные цены и скидки, которые помогают существенно сэкономить при покупке техники. В марте механика проведения акций к открытиям магазинов одинакова для всех объектов. Наши предложения оказались достаточно интересными для потребителей. Все четыре дня открытий в новых супермаркетах в Харькове и во Львове наплыв посетителей не спадал», - отметила руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и CRM компании «Фокстрот. Техника для дома» Оксана ВОРОБЬЁВА.

Львовский супермаркет «Фокстрот» открылся по адресу: пр. Красной Калины, 62, в торговом центре «ВАМ» (второй этаж). Ранее на этом месте работал гипермаркет бытовой техники и электроники «FoxMart». После переформатирования магазин открыл свои двери под вывеской «Фокстрот». Это уже 5-ый супермаркет сети «Фокстрот. Техника для дома» в городе. Торговая площадь объекта составляет 800 кв.м.

Новый «Фокстрот» в Харькове работает по адресу: ул. Академика Павлова, 144-Б, на первом этаже торгового центра «Космос». Магазин находится в густо населённом спальном районе города с хорошо развитой инфраструктурой. Торговая площадь объекта составляет 860 кв.м. Это 8-ой супермаркет «Фокстрот. Техника для дома» в Харькове.

С начала 2010 года компания «Фокстрот. Техника для дома» открыла 4 супермаркета бытовой техники и электроники (Киев, Харьков, Львов и Запорожье). Также компания увеличила площадь двух объектов во Львове и Ильичёвске (Одесская область).

Справка УНИАН. Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и на сегодняшний день является безусловным лидером украинского рынка по розничной продаже аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. Состоянием на 25 марта 2010 года компания насчитывает 270 торговых точек, из них сеть «Фокстрот. Техника для дома» - 202 супермаркета, сеть «FoxMart» - 35 гипермаркетов, стоковые центры «Техношара» - 30, салоны «Фокстрот. Цифровая техника» - 3. Компания представлена в 102 областных и районных центрах Украины, общая торговая площадь объектов составляет более 200 000 кв. м. В 2007 году компания вышла на международную арену и представлена в Молдове. Доля рынка конечного потребления БТиЭ составляет более 20%.