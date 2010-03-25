Азаров: отношения с РФ - залог экономической стабильности Украины

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что залогом экономической стабилизации Украины является восстановление в полном объеме отношений с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня перед началом встречи с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

В частности, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что для нового правительства Украины в первую очередь стоят экономические задачи, и для их решения созданы внутренние политические условия.

«Впервые у нас нет противоречий между парламентом и правительством, правительством и Президентом, напротив, украинский Президент и парламент нацелены на политическую стабилизацию и одним из важнейших условий стабилизации является, безусловно, восстановление в полном объем взаимоотношений с Россией», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что для украинского правительства это не просто слова, а его идеология. Он уверен, что необходимо в полном объеме и полном масштабе возобновить сотрудничество двух стран, совместные проекты во всех направлениях.

«Мы привезли с собой целый ряд по сути новых предложений для вас и вашего правительства», - сказал Н.АЗАРОВ, обращаясь к В.ПУТИНУ.

Н.АЗАРОВ выразил убеждение, что стороны могли бы активизировать работу над двусторонними соглашениями, и в ближайшее время подписать их, и таким образом показать, что «мы не просто обмениваемся призывами, а готовы конструктивно работать».

Премьер-министр Украины подчеркнул, что появилась возможность выстроить эти отношения ни на год, а на годы вперед.

«Мы, по крайней мере, на это надеемся», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Я считаю, что мы должны, может быть, забыть то, что было между нашими странами в течение последних пяти лет, перевернуть страницу и начать с чистого листа», - подчеркнул украинский премьер.