Путин: Украине и России удастся выстроить сотрудничество

Премьер-министр России Владимир ПУТИН уверен, что Украине и России удастся выстроить взаимовыгодное сотрудничество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал перед началом встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«В последнее время у нас - и в результате мирового экономического кризиса, финансового, да, видимо, и в результате сложных политических процессов в Украине -снизился товарооборот, причем значительно, но есть все шансы вернуться на прежние позиции, и более того - повысить эту планку», - сказал В.ПУТИН. По его мнению, это будет сделать не просто, но вполне возможно с учетом глубокой кооперации и большой зависимости некоторых отраслей друг от друга.

«Нам необходимо предпринять некоторые усилия, но это все возможно», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он отметил, что речь идет об энергетике, промышленности, авиастроении, космической отрасли, сотрудничестве в «ГЛОНАС».

В.ПУТИН, обращаясь к Н.АЗАРОВУ, отметил, что они давно знакомы и высказал надежду, что удастся выстроить конструктивные, идущие на пользу нашим народам, торгово-экономические связи, подкрепленные хорошим политическим базисом.