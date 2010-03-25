Бродский предлагает госпрограмму по регистрации предпринимателей

Председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) Михаил БРОДСКИЙ предлагает ввести государственную программу по регистрации юридических и физических лиц – предпринимателей при комитете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Кроме того, М.БРОДСКИЙ намерен провести проверки среди госрегистраторов и привлечь их к ответственности за рейдерство. «Сегодня я дам приказ, мне готовят список всех регистраторов, кто за последнее время был задействован или каким-то образом на него упала тень рейдерских захватов. Будут уволены, и все дела пойдут в прокуратуру. Это я подпишу уже завтра. К несчастью, еще не готово, но завтра люди будут уволены», – сказал он.

По словам М.БРОДСКОГО, путем введения единого госрегистратора будет остановлено рейдерство, а также создана прозрачная система регистрации предпринимателей. «Я сейчас подпишу приказ, и мы за неделю внедрим систему, по которой все будут регистрироваться, – взяли карточку, и на следующий день ему будет назначено время. Если где-то это не сработает и кто-то будет стоять в очереди, ко мне обращайтесь через Интернет, я лично за этим прослежу», – сказал он.

Кроме того, М.БРОДСКИЙ считает необходимым уменьшить количество проверок предпринимателей со стороны фондов социального страхования. Это позволит сократить количество проверок на 70 в год. Глава Госкомпредпринимательства отметил, что уже подписал данный законопроект.