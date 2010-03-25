Главное на 25 марта (вечер)

Финансы

Главное контрольно-ревизионное управление Украины (ГлавКРУ) заявляет о начале пересмотра материалов по уголовным делам относительно нецелевого использования средств госбюджета и возможной причастности членов правительства Тимошенко к нецелевому использования бюджетных средств.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

Так, отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли среди членов правительства Юлии ТИМОШЕНКО лица, которые причастны и которые фигурируют в уголовных делах по факту нецелевого использования бюджетных средств, П.АНДРЕЕВ сказал: «По тому правительству, да».

Также П.АНДРЕЕВ отметил, что сегодня Генпрокуратура начала повторное рассмотрение материалов по уголовным делам относительно нецелевого использования средств госбюджета, которые по тем или иным причинам были приостановлены, однако при этом не уточнил, за какой период будут пересмотрены материалы дел.

«Там, где ранее были возбуждены уголовные дела, но по тем или иным причинам они приостановлены, сейчас Генеральная прокуратура пересматривает эти материалы», - сообщил АНДРЕЕВ.

ГлавКРУ вместе с Министерством финансов, Министерством экономики и Генеральной прокуратурой Украины планируют провести проверку деятельности Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ.

«По ГИУ долго шла война, они считали, и сегодня считают, что не подпадают под сферу контроля ГлавКРУ. Нами направлены в ГИУ уведомления, что состоится в соответствии с постановлением №1673 (постановление Кабмина от 29 ноября 2006 года «О состоянии финансово-бюджетной дисциплины, мерах по усилению борьбы с коррупцией и контроля за использованием государственного имущества и финансовых ресурсов» - УНИАН) комиссионная проверка с участием Министерства экономики, Министерства финансов, ГлавКРУ и Генпрокуратуры, и мы в ближайшее время отревизуем эту структуру, потому что, по оперативной информации, там имеются достаточно серьезные злоупотребления с финансовыми потоками и нецелевое использование ресурсов».

По словам П.АНДРЕЕВА, такая проверка может начаться уже с 1 апреля.

Министерство труда и социальной политики Украины гарантирует стабильность выплаты пенсий и других социальных платежей. Об этом заявил министр труда и социальной политики Василий НАДРАГА сегодня на брифинге, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.

«Наше задание – это, во-первых, стабильность выплаты пенсий и других социальных выплат. Мы это сделаем», - подчеркнул В.НАДРАГА.

Министр труда и социальной политики отметил, что в прошлом году граждане потеряли 1 миллион рабочих мест: «Это 22 миллиарда гривень заработной платы, которую должно было получить население, и 8 миллиардов, которые должен был получить Пенсионный фонд».

По словам В.НАДРАГИ, значительно осложнило ситуацию для бюджета Пенсионного фонда и то, что предыдущее правительство освободило шахтеров от уплаты взносов в фонд. По его словам, в этой ситуации пострадали как шахтеры, так и государство, потому что шахтеры потеряли год стажа к пенсионному возрасту, а Пенсионный фонд не получил средства, на которые рассчитывал при выплате пенсий: «И здесь я не совсем понимаю, кто выиграл в этом».

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9150/7,9275 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9150/7,9220 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 7,9140/7,9205 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:15 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2670/0,2675 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2670/0,2673 грн./рубль. К закрытию цены повысились до 0,2672/0,2674 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 29,61 рублей за доллар (-0,07).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3285/1,3365 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5450/10,5640 грн./евро, к 12:00 цены поднялись до 10,5560/10,5690 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 10,5640/10,5765 грн./евро.

Новости ТЭК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР обсудили ход выполнения контрактов на поставку и транзит российского газа, а также перспективы развития сотрудничества в газовой сфере.

Как сообщили УНИАН в управлении «Газпрома», об этом они говорили сегодня в ходе встречи, которая прошла в Москве центральном офисе «Газпрома».

В частности, речь шла о необходимости заполнения украинских ПХГ газом в объеме, достаточном для обеспечения в осенне-зимний период 2010-2011 годов надежного транзита российского газа в Европу и газоснабжения украинских потребителей.

«А.МИЛЛЕР и Н.АЗАРОВ отметили важность развития сотрудничества сторон в конструктивном ключе», - говорится в сообщении.

Цена российского газа для Украины будет зависеть также от объемов его закупки.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, такое заявление сделал сегодня председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетикирешила выдать 9 газоснабжающим компаниям лицензии на осуществление деятельности по распределению и поставке природного, нефтяного газа и газа (метана) угольных месторождений по регулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения комиссия приняла на сегодняшнем заседании.

Лицензии получили «Сумыгаз», «Черниговгаз», «Ривнегаз», «Ивано-Франковскгаз», «Крымгаз», «Коростышевгаз», «Шепетовкагаз», «Гадячгаз» и «Тисменицагаз».

Лицензии выданы сроком на 5 лет в связи с окончанием срока действия старых лицензий.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики намерена увеличить на второй квартал 2010 года уровень розничных тарифов на электроэнергию для 111 предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) и химической промышленности, которые в рамках соответствующих меморандумов, утвержденных правительством, получали электроэнергию по льготным тарифам, зафиксированным на уровне октября 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО.

«Принято постановление (Кабинетом министров Украины - УНИАН), я думаю завтра оно будет опубликовано, в котором написано, что для этого перечня из 111 предприятий розничные тарифы на электроэнергию будут не на уровне октября 2008 года, а на уровне ноября 2009 года», - сказал он.

Таким образом, розничные тарифы на электроэнергию для этих предприятий с апреля увеличатся на 7,9-8,3% - до 42,21-56,24 коп. за кВт/ч (без НДС), в зависимости от класса напряжения.

С.ТИТЕНКО отметил, что инициатива увеличения тарифов для указанной группы потребителей направлена на изыскание дополнительного ресурса для, в первую очередь, тепловой генерации, которая в кризисный период ощутимо нарастила задолженность перед угледобывающими предприятиями. При этом на фоне обозначившегося в начале текущего года роста промпроизводства, прежде всего, в металлургическом секторе, сопровождавшегося ощутимым ростом энергопотребления, предложенное плавное увеличение тарифов не скажется на экономике предприятий, включенных в данный перечень, отметил глава регулятора.

«За весь прошлый год этот дискомфорт для энергетиков составил около 500 млн. грн., а тут за первый квартал он уже составил 460 млн. грн. Это значит, что в прошлом году они (металлургические и химические предприятия - УНИАН) явно лежали, а теперь за первый квартал у них цифры как за весь прошлый год. А если они увеличили потребление электроэнергии, то пошел подъем: они увеличили собственное производство и получили от этого больше денег", - пояснил он.

Подготовка к Евро-2012

УЕФА в ближайшее время обнародует отчет о результатах проверки украинских стадионов к Евро-2012.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Местного организационного комитета Евро-2012, об этом сообщил директор турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Как отмечается в сообщении, завершился визит в Украину экспертной комиссии УЕФА по стадионам во главе с директором департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ. Целью визита был осмотр хода выполнения проектов стадионов Киева и Львова в рамках подготовки к Евро-2012.

Специалисты Европейского футбольного союза проверили состояние реализации проектов спортивных арен и подготовки прилегающих к ним территорий. Экспертная команда УЕФА, МОК и представители Координационного бюро осмотрели ход строительства двух обзорных площадок НСК «Олимпийский». После этого в Доме футбола состоялась встреча с проектными командами НСК «Олимпийский» и львовского стадиона.

По результатам визита экспертов УЕФА М.ЛУБКИВСКИЙ отметил, что «в УЕФА отмечают высокий уровень мотивации новой украинской власти реализовать проект, но призывают действовать быстро и решительно в решении проблемных вопросов. Времени на промедление уже не осталось».

По словам М.ЛУБКИВСКОГО, эксперты УЕФА и МОК завершают работу над финализацией Отчета №17 по стадионам, и их предварительные заключения будут обнародованы в ближайшее время. «В то же время уже сейчас можно сказать, что ситуация в Львове требует немедленного вмешательства центральных органов власти, а также жесткого контроля с ее стороны над реализацией проектов всех ключевых объектов, прежде всего НСК «Олимпийский», - добавил М.ЛУБКИВСКИЙ.

Вице-премьер министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ назвал два источника поступления государственных средств для реализации программы по подготовке страны к предстоящему финальному туру чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Донецке на мини-пресс-конференции Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что для реализации намеченных планов по подготовке страны к Евро-2012 на сегодняшний день есть два источника: долгосрочные облигации и приватизация. «Мы постараемся использовать деньги от приватизации, а также долгосрочные займы под облигации правительства», - объяснил он.

По словам вице-премьер министра, главные расходы, которые сегодня необходимо покрыть, – это строительство современных стадионов в Киеве и Львове, отвечающих высоким требованиям УЕФА. «Прямые спортивные расходы на Евро сегодня – это два стадиона - в Киеве и во Львове. Это порядка 700 млн. долларов, а остальное – это развитие национальной инфраструктуры», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он добавил, что все эти инвестиции будут вложены в Украину, и со временем они окупятся.

Кабинет министров Украины готовит к подписанию масштабный контракт по приобретению городского пассажирского транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос, будет ли обновлен пассажирский транспорт в Донецке к проведению финального тура чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«Правительство готовит к подписанию самый большой за историю Украины контракт по пассажирскому транспорту. Это будет отечественный производитель. Пока говорить (называть компанию-производителя) не буду до подписания контракта», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он добавил, что город Донецк, в частности, к Евро-2012 «получит не менее 300 единиц автобусов и троллейбусов на протяжении ближайших 12 месяцев».