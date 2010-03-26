ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Нацбанк включает защиту от спекулянтов», в котором пишет - НБУ обяжет иностранных инвесторов замораживать 30% средств на счетах в банках. Это поможет избежать спекуляций на валютном рынке и резких курсовых колебаний…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/nacbank-vkljuchaet-zacshitu-ot-spekuljantov-138857/

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Также «Дело» в материале «Нацбанк поделится полномочиями с Фондом гарантирования вкладов физлиц» пишет – вводить в банки временные администрации и заниматься их ликвидацией со второй половины 2010 года будет не Национальный банк, а Фонд гарантирования вкладов физлиц…

http://delo.ua/dengi/banki/nacbank-podelitsja-polnomochijami-s-fondom-vkladov-fizlic-138899/

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«Дело» в материале «Volkswagen может наладить производство в Укарине автомобилей Seat» пишет – крупнейший производитель автомобилей в мире Volkswagen Group рассматривает Украину как потенциальную производственную площадку для одного из своих подразделений — испанской марки Seat…

http://delo.ua/biznes/kompanii/volkswagen-mozhet-naladit-proizvodstvo-v-ukarine-seat-138896/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Условия "Газпрома" обрели объем» пишет - вчера в Москве состоялись переговоры премьер-министра Николая Азарова и председателя правительства России Владимира Путина по вопросу снижения цены газа для Украины. Конкретных договоренностей стороны не достигли, однако в "Газпроме" заявили, что снижение цены газа зависит от увеличения объема его импорта. Украина сможет импортировать больше, чем предусмотрено договором, если ей позволят реэкспортировать газ, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1343244

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Дивиденды получат безналоговый статус» пишет - Партия регионов предложила Верховной Раде освободить от уплаты 25% налога на прибыль дивиденды, полученные украинскими компаниями от нерезидентов. Это должно позволить направить в экономику Украины прибыль, полученную за границей. По мнению экспертов, такая норма не станет популярной среди украинских собственников иностранных компаний, так как обратный вывод средств из страны усложнен…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1343230

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Издание «Экономические известия» в материале «Сахарщикам дадут денег» пишет – за каждый гектар посевов сахарной свеклы государство даст 1 тыс. грн. Так Кабмин намерен поощрить собственников выращивать больше этой культуры. Если деньги действительно достанутся производителям, уже к 2011 г. посевы свеклы могут увеличиться на 25-30%, считают эксперты…

http://eizvestia.com/markets/full/4194489

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Также «Экономические известия» в публикации «Укргазбанк дадут на пробу» пишут - Укргазбанк может продать до 20% акций для оценки перспективы приватизации банка в ближайшее время. Аналитики отмечают, что, несмотря на осторожный интерес к Украине со стороны инвесторов, акции, скорее всего, удастся продать с дисконтом, ввиду убыточности банка…

http://eizvestia.com/fin/full/4194504

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«Газета по-киевски» в материале «Американцы бегут в «рай» – подальше от пенсионного кризиса» пишет - в следующем десятилетии в США появится множество обнищавших пенсионеров. Самые «продвинутые» уезжают туда, где можно жить на $600 в месяц…

http://mycityua.com/articles/world/2010/03/26/070108.html

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«Газета по-киевски» в материале «Пасха наша насущная» пишет - пасхальная корзина подорожала почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Но дополнительного «ажиотажного» роста цен не прогнозируется…

http://mycityua.com/articles/city/2010/03/26/051330.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Тимошенко таки хочет премьерства» пишет – представление оппозиционного Кабмина перенесено на следующую неделю. Но как сообщил источник в БЮТ, реальная причина тому…

http://www.segodnya.ua/news/14125482.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Данилишин: Главной ошибкой кабмина Тимошенко была чрезмерная поддержка банков…» подает эксклюзивное интервью экс-министра экономики Богдана Данилишина

https://economics.unian.net/rus/detail/41278

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Россия - склад урана» пишет – Россия создаст всемирный резерв ядерного топлива - на случай, если какому-либо из членов МАГАТЭ будет отказано в поставках урана. Соглашение о первом в мире банке ядерного топлива подпишут гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко и гендиректор МАГАТЭ Юкио Амана…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/26/229330

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Издание «Известия» в публикации «Экономика взошла» пишет – большинство последствий кризиса Россия сможет преодолеть уже в следующем году, уверяют специалисты Всемирного банка (ВБ) в докладе об экономике России. После падения в 2009 году ВВП на 7,9% российская экономика буквально подпрыгнет вверх, предрекают специалисты из ВБ. Экономический рост в России в этом году составит от 5 до 5,5%. Это заметно выше, чем ожидается в экономически развитых странах, но ниже, чем будет в Китае. Правда, в 2011 году экономика немного замедлится…

http://www.izvestia.ru/economic/article3140068/

(УНИАН)