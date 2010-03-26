Путин зовет Украину в «союзное государство»

Беларусь покупает газ дешевле, чем Украина, поскольку входит в интеграционные объединения с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН 25 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Москве.

«В чем разница? Почему в Беларуси газ на одну треть дешевле? А потому, что мы с Беларусью строим Союзное государство и строим Таможенный Союз. И между РФ и Беларусью установлено правило, согласно которому мы не взымаем вывозную таможенную пошлину на газ – 30%», - сказал В.ПУТИН.

«Вот вам и разница в цене, вот вам и интерес с точки зрения интеграции на постсоветском пространстве», - добавил он.

Вместе с тем В.ПУТИН заверил, что РФ со всеми партнерами – в том числе и с Беларусью – переходит на европейские принципы формирования цены на газ. «Разница в том, что для Беларуси мы установили поэтапный переход – в несколько лет», - сказал В.ПУТИН, отметив, что такой переходный период был и для Украины – в частности, в прошлом году Украина имела скидку в 20%, но в этом году Украине скидок нет.

Кроме того, В.ПУТИН заявил, что в самой РФ происходит переход на европейские принципы формирования цены на газ для российских потребителей, однако это делается постепенно.