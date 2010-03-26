Заседание экономического комитета Украины и РФ пройдет в апреле

Шестое заседание комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии состоится в Москве в апреле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН 25 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в Москве.

«Мы договорились с Николаем Яновичем (АЗАРОВЫМ), что проведем очередное заседание этого комитета в Москве в середине апреля. Во всяком случае, в апреле этого года – совсем скоро», - сказал В.ПУТИН.

Он добавил, что на сегодняшних переговорах стороны договорились активнее использовать работу экономического комитета для продвижения и проработки конкретных крупных проектов.

В свою очередь Н.АЗАРОВ добавил, что стороны будут «очень плотно» работать при подготовке очередного заседания комитета, на котором они должны конкретно рассмотреть вопросы, обсуждавшиеся сегодня, и попытаться найти взаимовыгодные решения.

«Я убежден, что эти решения мы можем найти даже по очень тяжелым вопросам», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, предыдущее заседание этого комитета, который возглавляют премьер-министры двух стран, состоялось 19 ноября 2009 года в Ялте.