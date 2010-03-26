В Германии индекс деловых настроений вырос до 98,1 п.п.

Германия. В марте 2010 года индекс деловых настроений Ifo вырос по сравнению с февралем до 98,1 п.п.

Германия. В марте 2010 года индекс деловых условий Ifo вырос по сравнению с февралем до 94,4 п.п.

Германия. В марте 2010 года индекс деловых ожиданий Ifo вырос по сравнению с февралем до 101,9 п.п.

Комментарий. Немецкий бизнес верит в будущее, несмотря на негативную информацию, поступающую в последнее время из Европы.