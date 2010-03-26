Гриценко считает некомпетентной политику Януковича

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что в начале деятельности на посту Президента Виктор ЯНУКОВИЧ пока реализует политику в сфере национальной безопасности и обороны неэффективно и не на должном компетентном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня во время заседания круглого стола «Ускорение оборонной реформы в Украине: предложения Верховному главнокомандующему», которое состоялось сегодня в Центре экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

«Я боюсь, что этот год будет потерян для Вооруженных сил. Есть такая угроза», - заметил политик.

Он, в частности, отметил, что Президент до сих пор не назначил новый состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и, в частности, не провел важные заседания этой структуры по вопросам противодействия наводнению и численности Вооруженных сил.

«А теперь не знает, какие параметры закладывать в бюджет. Часть силовых структур сейчас вне закона, в частности, армия-2008 года: в прошлом году не была утверждена численность ВСУ, в этом году также не утверждена», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Он также заметил, что сейчас неизвестна позиция Верховного главнокомандующего и о проведении на территории Украины международных военных учений.

«Я допускаю, что Президент хочет сделать что-то полезное, но что именно – он не знает. Есть ли кому ему подсказать?», - заметил А.ГРИЦЕНКО, характеризуя ситуацию вокруг реализации главой государства политики в сфере нацбезопасности и обороны.

В связи с чем он также заметил, что В.ЯНУКОВИЧ не имеет опыта разрешения проблем Вооруженных сил, вопросов обороны.

А.ГРИЦЕНКО также критически охарактеризовал ситуацию относительно сегодняшней кадровой политики в военном ведомстве.

По его информации, все кадровые назначения, которые планируется осуществить относительно руководящего состава Минобороны, будут иметь целью решение вопросов относительно материально-финансовых ресурсов, а не проблем боеспособности армии, выведению ее на новый качественный уровень.