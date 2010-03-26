Заседание оппозиционного Кабмина перенесено на следующую неделю

Заседание оппозиционного правительства, которое должно было состояться сегодня, переносится на следующую неделю.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сегодня сообщил премьер-министр оппозиционного правительства, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, перенесение заседания связано с тем, что все члены оппозиционного правительства являются народными депутатами и, в соответствии с графиком работы ВР, сейчас работают в округах.

“Все члены правительства – это народные депутаты и они работают в округах”, - сказал он. Кроме того, добавил С.СОБОЛЕВ, планировалось, что на заседании будет обсуждаться проект бюджета на 2010 год, однако он до сих пор не внесен в парламент новым Кабмином. “Именно потому, учитывая эти факторы, мы приняли решение перенести заседание на вторник или на среду на будущей неделе”, - сказал он. С.СОБОЛЕВ также добавил, что в заседании оппозиционного правительства обязательного примет участие председатель Координационного совета объединенной оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО.