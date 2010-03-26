Главное на 26 марта (день)

Финансы

Лидеры стран-членов еврозоны согласовали механизм помощи Греции, предложенный Францией и Германией.

Об этом сообщает Интернет-издание “EUobserver”.

Согласно с достигнутым решением, страны-члены зоны евро сформируют пакет финансовой помощи, который будет дополнять помощь Греции от Международного валютного фонда (МВФ).

По информации дипломатов, общая сумма помощи для Греции может составить 22 млрд. евро.

Вместе с тем, механизм помощи останется теоретически возможным для всех 16 стран-членов зоны евро, в случае необходимости и при единодушной поддержке всех стран-членов еврозоны. Предусматривается, что помощь будет оказываться на жестких условиях и базироваться на оценке Европейской комиссии и Европейского центрального банка.

Предусматривается также, что механизм станет последней возможной помощью, что отвечает требованиям канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ, которая ранее заявляла, что должна получить аргументы для убеждения своих сограждан накануне местных выборов о том, что помощь Греции также и в их интересах.

Не смотря на то, что взносы в фонд предоставления помощи Греции предусматриваются на добровольной основе, авторы решения ожидают, что страны-члены зоны евро будут принимать участие в финансировании в соответствии с их ВВП.

План также предусматривает большую экономическую координацию в ЕС в будущем и содействие тому, чтобы Европейский Совет играл в этом большую роль.

“Мы считаем, что Европейский Совет должен был бы стать экономическим правительством ЕС, и мы предлагаем усилить его роль в экономическом надзоре”, - написано в документе.

Кабинет министров Украины постановлением от 24 марта, обнародованным на сайте правительства, откорректировал прогнозные макропоказатели на 2010 год. Предыдущий прогноз на 2010 год был утвержден 12 сентября 2009 года.

Так, изменен прогнозный показатель по итогам 2010 года: номинального ВВП - с 1,179 трлн. грн. до 1,083 трлн. грн.; индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) - с 109,7% до 113,1%; индекса цен производителей промышленной продукции (декабрь к декабрю) – с 113,6% до 114,4%.

Правительство Украины прогнозирует, что прибыль прибыльных предприятий в 2010 году составит 174,2 млрд. грн. (предыдущий прогноз – 252,2 млрд. грн.), фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн. (предыдущий - 331 млрд. грн.), среднемесячная заработная плата – 2245 грн. (предыдущий – 2197 грн.).

Кабмин ухудшил свой прогноз по показателям внешней торговли Украины в 2010 году. По нынешним прогнозам дефицит внешнеторгового баланса составит 1,903 млрд. долл. (в сентябре прошлого года прогнозировался профицит на уровне 1,836 млрд. долл.). Прогнозный показатель экспорта ухудшен с 65,079 млрд. долл. – до 62,470 млрд. долл., импорта – с 63,243 млрд. долл. до 64,373 млрд. долл.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВсчитает необходимым существенно изменить программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«С МВФ у нас два варианта: либо продолжение старой программы, либо серьезная корректировка и выход на новую программу. Других вариантов нет… Вопрос один – по какой программе мы будем работать, то ли по старой, то ли по новой. Я сторонник новой программы», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что нет никаких сомнений в том, что сотрудничество будет продолжено.

Он отметил, что на сегодняшний день переговоры с МВФ ведутся на уровне Министерства финансов и Национального банка, и в случае необходимости на определенном этапе к ним может подключиться непосредственно премьер-министр.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что объем средств, предоставляемых МВФ, определяется объемом задач, которые необходимо решить. «Мы считаем, что если речь идет о поддержке реформирования украинской экономики, то эта громадная задача, громадная проблема, большая программа. И, разумеется, четвертый транш (3,8 млрд. долл. - УНИАН) при условии, что три предыдущих транша были просто разбазарены, конечно, не охватит все задачи, которые стоят в процессе реформирования», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что новая программа сотрудничества должна содержать и новые объемы финансирования.

Н.АЗАРОВ также подчеркнул, что новая программа сотрудничества должна существенно отличаться от старой содержанием и поставленными целями. «Старая программа означает, что мы оставляем старые цели и задачи, старое содержание и лишь корректируем количественные параметры программы. Я сторонник того, чтобы между нами и МВФ была разработана и начала действовать большая серьезная программа, которая бы содействовала развитию нашей экономики, углублению реформ, носила бы гораздо более содержательный характер, чем та программа, которая была нацелена только на поддержание платежного баланса или на решение каких-то сиюминутных задач. Я считаю, что программа должны быть перспективной», - сказал Н.АЗАРОВ.

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО поручил органам прокуратуры контролировать рассмотрение в судах уголовных дел по фактам махинаций с налогами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании расширенной коллегии Ген прокуратуры.

«Нужно усилить судебные репрессии по делам о незаконном возмещении НДС. Я сторонник того, чтобы люди не сидели в тюрьмах, а возвращали деньги. А у нас и в тюрьмах никто не сидит, и деньги не возвращает, поэтому нужно как-то определяться», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

В связи с этим он поручил прокурорам направлять в суды все уголовные дела, которые возбуждаются по фактам махинаций, как с НДС, так и с другими налогами, и контролировать, чтобы эти дела были рассмотрены.

Также, обращаясь к работникам Государственной налоговой администрации, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что ни органы прокуратуры, ни милиция не должны возглавлять контроль над уплатой налогов, а главными в этой сфере должны быть именно налоговые органы.

Кроме того, генпрокурор подверг критике работу налоговой милиции, которая, по его убеждению, не «сумела воспрепятствовать преступлениям в налоговой сфере». По словам А.МЕДВЕДЬКО, оперативно-розыскная деятельность этого подраздела ГНА остается на низком уровне, имеют место факты укрывательства преступлений.

«Поэтому требую в корне изменить работу в этих направлениях», - отметил А.МЕДВЕДЬКО.

Министр экономики Василий ЦУШКО убежден, что цены на продукты питания в Украине растут из-за сговора производителей и спекуляций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра, об этом В.ЦУШКО заявил во время селекторного совещания с представителями областных управлений Госценинспекции, заместителями председателей облгосадминистраций по экономическим вопросам, Госрезерва.

Он призвал производителей сахара снизить цены на продукцию до экономически обоснованного уровня.

По словам В.ЦУШКО, дефицит сахара сегодня составляет 470 тысяч тонн, в то время как резервы – около 1 млн. тонн. Это, по убеждению министра, свидетельствует о том, что производители придерживают продукцию и создают искусственный дефицит на рынке. «Мы все понимаем, что имел место заговор», - заявил В.ЦУШКО.

«Я, как министр экономики, готов быть на стороне производителей сахара, но только при условии, что они не будут устраивать такой шоковой терапии для граждан. Потому что иначе мы начнем сотрудничать с поставщиками тростникового сахара-сырца, и те, кто сейчас искусственно создает дефицит на рынке и накручивает цену, останутся у разбитого корыта», - заявил министр экономики.

Кроме этого, В.ЦУШКО подчеркнул, что рост потребительских цен на некоторые другие виды продуктов питания предопределен спекулятивной составляющей. Он призвал участников совещания принять все возможные меры для стабилизации цен.

«Находите общий язык с бизнесом, подписывайте совместные меморандумы, но санкции – это крайние меры. Мы не имеем права идти на бизнес с шашкой наголо. Но гражданин должен приходить в магазин и чувствовать на собственном бумажнике, что власть работает», - заявил В.ЦУШКО.

По мнению министра экономики, власть на местах должна создать резервы основных продовольственных ресурсов, способствовать развитию оптовых рынков, точек продажи плодоовощной продукции и т. п. Также В.ЦУШКО призвал местную власть активнее сотрудничать с областными управлениями Антимонопольного комитета. «То, насколько успешно вы справитесь со спекулятивным повышением цен на Пасху – будет вашим экзаменом», - подчеркнул министр экономики.

Новости ТЭК

Украина до 7 апреля оплатит потребленный российский газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил 25 марта на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«Украина до 7 апреля оплатит за газ. Мы четко будем выполнять, на мой взгляд, не очень справедливые для Украины договоренности. Но поскольку они подписаны на уровне хозяйствующих субъектов, и поскольку украинское правительство несет ответственность за выполнение, мы их будем выполнять, чего бы нам это не стоило», – сказал Н.АЗАРОВ.

Россия позитивно относится к идее создания консорциума для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Украины и готова вкладывать средства, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин по итогам встречи с Николаем Азаровым.

"Мы готовы над этим работать. Мы реализуем "Южный поток" и "Северный поток", конечно, это снижает наш интерес, но он еще есть, и если идея будет конструктивно оформлена, готовы выделять средства. Это предмет наших переговоров", - сказал Путин.

По его словам, Россия реализует проекты альтернативных газотранспортных систем не для того, чтобы обойти Украину, а чтобы создать дополнительные мощности для поставок газа в Европу.

Украинский премьер-министр, в свою очередь, подчеркнул, что идея газотранспортного консорциума абсолютно выгодна и России, и Украине, и Европе. "Россия, которая строит обходные пути, еще может заколебаться, надо ли ей в нем участвовать, а нам эта идея выгодна", - сказал Азаров.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что Украина будет закупать у России газа столько, сколько будет необходимо для внутреннего потребления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Мы будем закупать газа столько, сколько нам необходимо для того, чтобы были запасы газа на зиму в газохранилищах, для того, чтобы мы обеспечили работу своего народного хозяйства, нашей экономики. Все, нам лишний газ не нужен. И так делает любой нормальный покупатель, если речь идет о рынке», - сказал Н.АЗАРОВ, отвечая на вопрос, до какого объема может быть увеличена закупка газа, чтобы обеспечить снижение цены на него.

«Мы за то, чтобы пересмотреть контракт (о закупке газа – УНИАН), и контракт должен отвечать рыночным условиям, прежде всего. И здесь мы покупатели – мы должны формировать свой запрос на этот товар. Разумеется, мы должны учитывать интересы российской стороны. То есть, должна быть предсказуемость, надежность и т.д.», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он в очередной раз критически оценил контракты на поставку газа, подписанные в январе 2009 года, в частности то, что Украина взяла на себя обязательство закупать газ в объемах, превышающих потребность в газе.

«Кризис был в стране, о каких громадных объемах газа можно было договариваться», - сказал Н.АЗАРОВ.

По итогам 2009 года на НАК «Нафтогаз Украины» приходилось около 25% общего объема возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА, выступая на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

«В 2009 году НАК «Нафтогаз Украины» возмещено НДС на сумму 8 млрд. грн., а за два месяца 2010 года еще 900 млн. грн. возмещения. Если учесть, что всем предприятиям Украины в прошлом году было возмещено 34,5 млрд. грн., то «Нафтогаз Украины» получил около 25% всей суммы НДС к возмещению. Таким же образом получали возмещение и зернотрейдеры, которым в 2009 году возмещено 3,5 млрд. грн. НДС, в частности «Нибулон» - 720 млн. грн., «Кернел-Трейд» - 380 млн. грн., «Cargill» - 360 млн. грн.», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Так, по ее словам, в прошлом году имела место выборочная выплата возмещений НДС субъектам хоздеятельности со стороны ГНАУ.

«Если в 2009 году предприятия пищевой промышленности уплатили в Госбюджет 6 млрд. грн. налога, а получили НДС всего 380 млн. грн., при этом для сравнения: предприятия АПК, наши зернотрейдеры, уплатили в Госбюджет 500 млн. грн., но получили 3,5 млрд. грн. возмещения. Какой бюджет это выдержит?, - отметила Т.КОРНЯКОВА. - То есть, правительством были созданы широкие преференции узкой группе субъектов хоздеятельности».

По ее словам, налоговая политика прошлого правительства привела к значительному дефициту Государственного бюджета, который покрывался за счет заимствований. При этом одной из основных проблем в налоговой сфере являлось именно администрирование и возмещение НДС. Так возмещение НДС, по словам Т.КОРНЯКОВОЙ, проводилось ГНАУ на свое усмотрение.

«Парламент не создал надежного механизма уплаты НДС и возмещения его из Госбюджета, а Кабмин не имел собственной налоговой политики по данному вопросу. Как следствие, НДС возмещался не в автоматическом режиме, а на личное усмотрение правительства и ГНАУ», - подчеркнула Т.КОРНЯКОВА.

Также она сообщила, что одним из результатов такой ситуации в налоговой сфере стало принятие Кабмином постановления, согласно которому возмещение НДС производилось не денежными средствами, а сельхозпродукцией.

«Из Аграрного фонда предприятия получали зерно и муку и, таким образом, им было выплачено 2 млрд. грн., не деньгами, как положено по закону, а зерном» - отметила Т.КОРНЯКОВА.

По ее словам, Генпрокуратура опротестовала данное постановление правительства в судебных органах, и сейчас проходит рассмотрение данного вопроса.

В целом Т.КОРНЯКОВА отметила, что задолженность по возмещению НДС за 2009 год увеличилась более чем в 5 раз – до более 16 млрд. грн.

В Генпрокуратуре считают, что рост объемов задолженности по возмещению налога отчасти был вызван политикой ГНАУ, направленной на минимизацию выплат из Госбюджета, что привело к ситуации, когда предприятия просто не включались в реестр к выплате возмещения.

«ГНАУ, приняв на себя полномочия относительно окончательного определения законности всех возмещений на сумму более 100 тыс. грн., безосновательно годами не включало в реестры, которые подаются в Госказначейство, 1 886 предприятий и не вернула им 11 млрд. грн. НДС», - сообщила Т.КОРНЯКОВА.

Она отметила, что Гепрокуратурой до 10 апреля будет проведена проверка по каждому такому случаю.

(УНИАН)