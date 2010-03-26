Вертикаль исполнительной власти будет создана до конца марта
Заверил Янукович
Как сообщает официальный сайт главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время встречи с делегацией Европарламента, возглавляемой вице-президентом группы прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте Адрианом СЕВЕРИНОМ.
Глава государства отметил, что главные усилия новой власти сейчас направлены на стабилизацию политической и экономической ситуации.
«Создана коалиция в парламенте, утвержден новый состав правительства, идет формирование местных органов власти», – сказал Президент Украины.
Он подчеркнул, что сейчас идет процесс подготовки государственного бюджета на 2010 год.
«Мы намерены уже в апреле подать проект бюджета в Верховную Раду, и мы сделаем все, чтобы он был рассмотрен и одобрен до конца апреля», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Как сообщается, главной темой встречи стало ускорение процесса отмены визового режима. Президент отметил, что положительно воспринял решение Европарламента о признании права Украины претендовать на членство в ЕС и перспективах введения безвизового режима.
В.ЯНУКОВИЧ отметил необходимость ускорения разработки «дорожной карты», выполнение которой позволит ввести безвизовый режим для поездок граждан Украины в страны Евросоюза.
В ходе встречи также обсуждалась ситуация с рассмотрением в Конституционном Суде представления относительно легитимности формирования парламентской коалиции.
«Если Конституционный Суд признает, что коалиция сформирована незаконно, я приму решение о досрочных парламентских выборах. Я никогда ни при каких обстоятельствах не пойду на нарушение действующей Конституции», – подчеркнул Президент Украины.
В свою очередь А.СЕВЕРИН отметил: «Мы – ваши друзья. Друзья настоящие и давние. И именно эта дружба содействовала тому, что мы смогли так быстро сюда приехать. Очень хорошо, что нам не пришлось переоценивать свою позицию относительно политических процессов, которые происходят в Украине, и поэтому мы всем хотели заявить о нашей поддержке вас и политического руководства Украины. Ваши обещания взвешенные, и поэтому есть большие надежды на то, что они будут выполнены».
«Мы довольны, что вам удалось создать коалицию, которая сейчас возьмется за решение неотложных политических и экономических вопросов, и мы надеемся, что Конституционный Суд вынесет решение, которое подтверждает правомерность создания этой коалиции. Безусловно, досрочные выборы могли бы быть также конституционным выходом, но нам больше импонирует стабильность в государстве, чем внеочередные выборы», - подчеркнул А.СЕВЕРИН.