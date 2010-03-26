Цушко: необходима прозрачная схема учета имущества

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО считает, что в Украине необходимо как можно быстрее ввести прозрачную схему учета имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с представителем Европейской миссии Международного валютного фонда Антонио СОММА.

«Если мы немедленно не возьмемся за решение существующих проблем формализации собственности, то очень скоро это станет главным препятствием для проведения оздоровительных экономических реформ», - сказал В.ЦУШКО.

Он отметил, что, по экспертным оценкам, только на 5-8% имущества в Украине должным образом оформлены правовые документы, и такая ситуация создает широкое поле для коррупции и служебных злоупотреблений.

«Другие страны бывшего соцлагеря начали решать эту проблему почти сразу после получения независимости. Например, в Эстонии сегодня формализовано 97% имущества, и по уровню жизни эта маленькая, не богатая природными ресурсами страна, сильно обогнала Украину», - подчеркнул В.ЦУШКО.

«Украина никогда не дождется иностранных инвестиций в экономику, если бизнес не будет иметь гарантий того, что эти инвестиции будут защищены законом и правовыми актами», - считает министр экономики.

В ответ А.СОММА выразил поддержку в решении отмеченных проблем и предложил создать общую рабочую группу при участии представителей Министерства экономики, Министерства юстиции, Министерства аграрной политики, других министерств и независимых экспертов для работы над этими вопросами.