Лебедев купил Evening Standart и The Independent

16:12, 26 марта 2010
Разное
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Западная пресса полна комментариев по поводу покупки российским миллиардером Александром Лебедевым британских газет Evening Standart и The Independent за символическую плату в один фунт стерлингов за каждую, сообщает К2Kapital.

Так, например, агентство France Press называет его "бывшим шпионом КГБ, сделавшим состояние на распаде Советского Союза", а британское издание The Economist поэтически окрестило российского предпринимателя "восходящей звездой КГБ в дни заката холодной войны".

Справедливости ради надо сказать, что западные коллеги при написании своих статей воспользовались старым добрым и вполне интернациональным журналистским приемом для привлечения публики, вынеся в заголовки самую "звучную" деталь текста. И действительно, что для читателя (особенно западного) может быть звучнее, чем KGB? Некоторые блогеры так испугались одних только заголовков, что, не дочитав статей, сразу кинулись оставлять грустные комментарии о том, как британскую "Независимую" (Independent) плохой русский дядя из KGB скоро переименует в "Зависимую" (Dependent), сделав из неё бог знает что – от бульварной газетенки до рупора Кремля в самом сердце Европы.

Редакция K2K, однако, не испугалась, и прочитала статьи британских коллег до конца, с неожиданностью для себя обнаружив, что принадлежность Александра Лебедева к КГБ , разофишированная в заголовках, волнует журналистов в самую последнюю очередь.

Управляющий директор The Independent Саймон Келнер (Simon Kelner) сразу после оглашения условий сделки уверил общественность  в  том, что переживать за независимость газеты не стоит: "Господин Лебедев приобрел наше издание не для того, чтобы получить контроль над редакционной политикой. Для него это долгосрочные инвестиции", - успокаивал Келнер общественность.

Сам же Лебедев заявил журналистам, что его покупка – это инвестиции в качественную журналистику, демократию и прозрачность общества.  И журналисты ему поверили.  Ни одна из британских газет по большому счету не ставит под сомнение тот факт, что влияние Лебедева на политику издания будет минимальным. 

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