Украинский бизнес дерегулируют
Азаров: Соответствующие законопроекты одобрены сегодня на первом заседании правительственного комитета по вопросам реформ...
Правительство Украины подготовило ряд законопроектов по дерегуляции ведения бизнеса, и, в частности, о сокращении числа лицензированных видов деятельности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.
Он также сообщил, что соответствующие законопроекты были одобрены сегодня на первом заседании правительственного комитета по вопросам реформ.
«Мы рассмотрели 8 законопроектов, которые уменьшают число лицензированных видов деятельности, значительно упрощают ведение бизнеса», - сказал Н.АЗАРОВ.
Он также выразил уверенность, что после одобрения этих законопроектов на следующем заседании правительства они будут приняты Верховной Радой.
«Кто будет голосовать и возражать против дерегуляции, кто будет голосовать и возражать против облегчения ведения бизнеса?.. Я думаю, что коалиция достаточно быстро, с соблюдением, конечно, всех регламентных норм и процедур, примет эти законы», - заявил премьер-министр.
Он также подчеркнул, что подготовленные законопроекты по дерегуляции бизнеса – лишь «первая ласточка» правительства в процессе проведения реформ.
«Это лишь первая ласточка, связанная с реформированием нашей экономики. Мы загрузим парламент серьезно», - сказал Н.АЗАРОВ.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, на заседании комитета был одобрен проект изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, который предусматривает усиление ответственности за нарушение чиновниками порядка выдачи документов разрешительного характера, в частности создание препятствий для выдачи таких документов.
Также одобрен законопроект, предусматривающий, что функции государственного контроля могут осуществляться только центральными органами исполнительной власти, что приведет к сокращению числа контролирующих органов.
Кроме того, комитет одобрил законопроект об урегулировании системы аккредитации на территории Украины самостоятельных подразделений иностранных юридических лиц.