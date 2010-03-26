АНОНС на 29 марта

11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Результаты предупредительной акции водителей троллейбусов города Киева», на которой будут обнародованы масштабы и результаты акции, дальнейшие требования ее участников, а также проблематика коммунального транспорта в Украине в целом и возможные акции протеста водителей в других городах. Участники: председатель инициативной группы водителей депо Александр Корниенко, представитель Национального форума профсоюзов Украины на предприятии водитель Владимир Бискупский и председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 287 07 96. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: «Судьба украинской ГТС в контексте последних договоренностей украинского правительства с Россией». Участники: директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар и президент Киевского международного энергетического клуба Александр Тодийчук.

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Пресс-конференция на тему: «Продвижение реформ в Украине: от дискуссии к действиям». Участники: Игорь Когут, председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив; Игорь Колиушко, председатель правления Центра политико-правовых реформ и др.

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Состоится научная конференция, организованная Украинским научно-исследовательским институтом питания и Институтом чая Lipton, «Черный чай - традиция здоровья».

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Пресс-конференция на тему: «Сможет ли социально-инновационный бюджет спасти украинскую экономику?». Участники: Ярослав Месяц, председатель партии малого и среднего бизнеса; Валерий Юзба, исполнительный директор совета конкурентноспособности Украины и др.

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Круглый стол на тему: «Улучшение бизнес-климата путем совершенствования законодательства в сфере разрешительной системы и лицензирования». Организатор: парламентский Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

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