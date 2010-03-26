Fitch повысило прогноз рейтингов Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сегодня изменило с "негативного" на "стабильный" прогноз долгосрочных рейтингов Харькова в иностранной и национальной валюте и подтвердило эти рейтинги на уровне "B-", краткосрочный рейтинг – на уровне "B", а национальный долгосрочный рейтинг – на уровне "AA-(ukr)".

Об этом сказано в сообщении рейтингового агентства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, данное рейтинговое действие последовало за проведенным агентством пересмотром на "стабильный" прогноза по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Украины.

Fitch отмечает, что рейтинги Харькова отражают хорошее финансовое управление, адекватное исполнение бюджета в 2009 г. и ожидания приемлемых показателей исполнения бюджета в 2010 г., а также учитывают достаточную ликвидность и то, что у города по-прежнему отсутствовал прямой долг в 2009 г. и первом квартале 2010 г.