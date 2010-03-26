Главное на 26 марта (вечер)

Хроника дня

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Приемным родителям предоставят соцгарантии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления приемным родителям социальных гарантий)”.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 10 марта Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно установления приемным родителям социальных гарантий)”.

Законом распространяются на приемных родителей, которые взяли в свою семью на воспитание детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, социально-трудовые гарантии, предусмотренные законодательством о труде для работников, которые воспитывают детей без матери, и установлены такие же дополнительные отпуска, как и для работников, имеющих детей.

Экономика

Украинский бизнес дерегулируют

Правительство Украины подготовило ряд законопроектов по дерегуляции ведения бизнеса, и, в частности, о сокращении числа лицензированных видов деятельности.

Об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он также сообщил, что соответствующие законопроекты были одобрены сегодня на первом заседании правительственного комитета по вопросам реформ.

«Мы рассмотрели 8 законопроектов, которые уменьшают число лицензированных видов деятельности, значительно упрощают ведение бизнеса», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также выразил уверенность, что после одобрения этих законопроектов на следующем заседании правительства они будут приняты Верховной Радой.

«Кто будет голосовать и возражать против дерегуляции, кто будет голосовать и возражать против облегчения ведения бизнеса?.. Я думаю, что коалиция достаточно быстро, с соблюдением, конечно, всех регламентных норм и процедур, примет эти законы», - заявил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что подготовленные законопроекты по дерегуляции бизнеса – лишь «первая ласточка» правительства в процессе проведения реформ.

«Это лишь первая ласточка, связанная с реформированием нашей экономики. Мы загрузим парламент серьезно», - сказал Н.АЗАРОВ.

Цушко: необходимо ввести прозрачную схему учета имущества

Министр экономики Украины Василий ЦУШКО считает, что в Украине необходимо как можно быстрее ввести прозрачную схему учета имущества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министра, об этом он заявил сегодня в ходе встречи с представителем Европейской миссии Международного валютного фонда Антонио СОММА.

«Если мы немедленно не возьмемся за решение существующих проблем формализации собственности, то очень скоро это станет главным препятствием для проведения оздоровительных экономических реформ», - сказал В.ЦУШКО.

Он отметил, что, по экспертным оценкам, только на 5-8% имущества в Украине должным образом оформлены правовые документы, и такая ситуация создает широкое поле для коррупции и служебных злоупотреблений.

«Другие страны бывшего соцлагеря начали решать эту проблему почти сразу после получения независимости. Например, в Эстонии сегодня формализовано 97% имущества, и по уровню жизни эта маленькая, не богатая природными ресурсами страна, сильно обогнала Украину», - подчеркнул В.ЦУШКО.

«Украина никогда не дождется иностранных инвестиций в экономику, если бизнес не будет иметь гарантий того, что эти инвестиции будут защищены законом и правовыми актами», - считает министр экономики.

В ответ А.СОММА выразил поддержку в решении отмеченных проблем и предложил создать общую рабочую группу при участии представителей Министерства экономики, Министерства юстиции, Министерства аграрной политики, других министерств и независимых экспертов для работы над этими вопросами.

Финансы

Госбюджет-2010 примут в мае - Литвин

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент в мае примет закон о государственном бюджете на 2010 год.

В интервью телеканала “Рада” он выразил убеждение, что сначала народные депутаты должны рассмотреть Программу социально-экономического развития страны, добавив, что “она практически готова и в ближайшие дни поступит в Верховную Раду”.

“Я думаю, что мы, по сути дела, должны рассматривать пакет - программу и проект бюджета”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, нужно все сделать для того, чтобы “в мае Украина в конечном счете получила бюджет, потому что это сдерживает формирование бюджетов на местном уровне”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН считает, что должна быть такая последовательность действий: парламент в ближайшее время должен принять Программу социального и экономического развития страны на текущий год, Закон о государственном бюджете и заслушать послание Президента Украины Верховной Раде.

“С учетом этого должна быть подготовлена и вынесена на рассмотрение Верховной Рады Программа деятельности Кабинета министров, и потом мы должны выйти на основные принципы внутренней и внешней политики”, - добавил председатель ВР.

Он также отметил, что еще одним важным документом, который необходимо принять, является Налоговый кодекс, для чего необходимо создать рабочую группу с привлечением представителей правительства “и выйти на сбалансированный законопроект, который нужен стране”.

Касаясь вопроса о государственном бюджете, В.ЛИТВИН напомнил, что правительство взяло на себя обязательство подготовить этот документ до 10-11 апреля. “Я убежден, что эта дата будет соблюдена, и сейчас идет интенсивная непростая работа, поскольку нужно уменьшить бюджетный дефицит, спрогнозировать инфляцию и, конечно, нужно иметь уверенность, что у нас будет разблокирована работа с международными финансовыми организациями, а ее можно разблокировать лишь при одном условии - когда будет найден общий язык с Международным валютным фондом”, - сказал он.

НБУ: гривня на наличном рынке укрепилась на 0,65%

С начала марта курс гривни на наличном рынке укрепился на 0,65% – до 7,9616 грн./долл., при этом по операциями с безналичным долларом гривня укрепилась на 0,74% – до 7,9195 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Нацбанк отмечает, что с начала марта предложение иностранной валюты на межбанковском рынке Украины стойко превышает спрос на нее. «Этому способствует увеличение экспортной выручки и инвестиционных поступлений при одновременном уменьшении общего объема переводов иностранной валюты в пользу нерезидентов», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что сложившаяся ситуация позволяет Нацбанку регулярно покупать иностранную валюту на межбанковском рынке, пополняя международные резервы.

По данным Нацбанка официальный курс гривни с начала месяца укрепился относительно доллара на 0,68% – до 7,931 грн./долл., относительно евро – на 7,48%, до 10,5926 грн./евро, а относительно российского рубля – снизился на 1,29%, до 2,6742 грн./10 рублей.

ЛСОУ предлагает создать реестр страховых агентов

Лига страховых организаций Украины (ЛСОУ) выступает за создание реестра страховых агентов.

Об этом сказано в сообщении Лиги со ссылкой на президента ЛСОУ Наталью ГУДЫМУ.

«Вопрос регулирования деятельности страховых агентов в Украине сейчас весьма актуален, и требует немедленного решения. В первую очередь необходимо создать реестр страховых агентов и их «черный» список, а также подготовить квалификационные требования к ним», – сказала Н.ГУДЫМА.

ЛСОУ также предложила разработать законопроект о регулировании деятельности страховых агентов. К работе над ним будут приглашены представители страхового рынка, органы государственной власти.

ТЭК

Эксперты прогнозируют повышение цены на газ во втором квартале

Согласно действующей ценовой формуле цена на природный газ для Украины должна вырасти с 305 долларов за 1000 кубометров в первом квартале 2010 года до 325-340 долларов во втором квартале.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, действующий контракт, подписанный 19 января 2010 года, выгоден «Газпрому» с точки зрения цен, и он может быть изменен только в случае создания консорциума по управлению украинской трубопроводной системой, где «Газпром» имел бы значительный вес, и (или) переформатирования нынешней схемы поставок газа в Украину.

Экономист полагает, что в течение 2010 года будет действовать та ценовая формула, которая была утверждена 19 января 2009 года. В 2010 году Украина импортирует 33 млрд. кубометров природного газа по средней цене 325 долларов за 1000 кубометров, прогнозирует А.БЛИНОВ. Таким образом, считает он, общий объем платежей по импорту газа в 2010 году должен составить 10,8 млрд. долларов, что на 35% выше 8 млрд. долларов по итогам 2009 года.

Цены на бензин в Украине выросли

С 19 по 26 марта 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 4,2-5,5% (в среднем на 4,9%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 19 по 26 марта 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-80 – увеличились на 5,5% - с 6,78 грн./литр до 7,15 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 4,2% - с 7,33 грн./литр до 7,64 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 4,2% - с 7,80 грн./литр до 8,13 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 5,5% - с 6,76 грн./литр до 7,13 грн./литр

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).

Транспорт

«Антонов» представил свои самолеты на FIDAE’2010

Государственный авиастроительный концерн «Антонов» представил современные программы украинского авиапрома на международной авиационной выставке FIDAE’2010, которая проходит в Чили.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАК «Антонов».

В сообщении отмечается, что 25 марта с возможностями самолетов Ан ознакомился министр обороны Чили Франсиско ВИДАЛЬ.

По словам руководителя делегации, генерального директора ГАК «Антонов» Василия БЕЛИНСКОГО, особый интерес министр обороны Чили проявил к программам военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, многоцелевого семейства Ан-74, пассажирского турбовинтового Ан-140 и его модификаций, а также перспективным транспортным вариантам на базе регионального реактивного самолета Ан-148.

«Внимание к этим самолетам объясняется их многофункциональностью и возможностью эффективно работать в условиях, характерных для стран Латинской Америки. В этом регионе самолеты марки Ан уже хорошо известны. Более 250 таких самолетов сегодня успешно эксплуатируются в регионе», – сказал он.

Агро

В Украине придется пересевать 4,5% озимых

В Украине, по данным на 25 марта, из посеянных 8,557 млн. га озимых зерновых культур сохранилось 8,33 млн. га, или 97,4%.

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

По данным министерства, 226,4 тыс. га, или 2,6% посевов озимых зерновых погибло, еще 1,193 млн. га, или 14,3%, – слабые и изреженные.

Кроме того, 681,7 тыс. га, или 8% посевов, находятся под ледяной коркой. Это явление зафиксировано на полях Черниговской, Черкасской, Харьковской, Тернопольской, Сумской, Полтавской и Киевской областей.

По информации министерства, 3,38 млн. га посевов озимых зерновых культур (40,6%) - в хорошем и 3,8 млн. га (45%) - в удовлетворительном состоянии.

По прогнозу министерства, пересева требуют 387,2 тыс. га, или 4,5% посевов озимых.

Валютный рынок

Официальный курс валют Национального банка Украины на 29 марта:

100 USD США – 793.0000 (на 26 марта – 793.1000)

100 EUR – 1058.8929 (на 26 марта – 1059.2644)

10 RUR – 2.6868 (на 26 марта – 2.6742)

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9080/7,9220 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,8990/7,9105 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились - 7,9030/7,9115 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

В 12:45 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,93 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2677/0,2683 грн./рубль, к 12:00 цены упали до 0,2671/0,2675 грн./рубль. К закрытию цены поднялись до 0,2674/0,2677 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль снизился и составил 29,61 рубля за доллар (-0,07).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3270/1,3405 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5765/10,5915 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5535/10,5730 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,5675/10,5830 грн./евро.