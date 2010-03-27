Янукович подготовит собственный законопроект борьбы с коррупцией

Первый заместитель главы Администрации Президента - представитель Президента в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ внесет в Верховную Раду свой собственный законопроект, который урегулирует вопросы борьбы с коррупцией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по мнению Е.ЛУКАШ, Президент вынужден будет внести свой собственный законопроект, поскольку считает, что в Украине отсутствует надлежащее законодательство, которое бы сделало невозможным проявления коррупционных деяний в государстве.

По ее словам, такой вывод был сделан В.ЯНУКОВИЧЕМ и членами созданного его указом Антикоррупционного комитета на основании анализа действующего законодательства по борьбе с коррупцией.

"В нашем государстве существует множество законов и законопроектов, которые должны регулировать вопросы борьбы с коррупцией. Но их анализ свидетельствует об одном: писались и принимались они, чтобы увеличить коррупцию ", - заявила Е.ЛУКАШ.

"В связи с этим досадным фактом Президентом Украины сегодня создан состав Антикоррупционного комитета и поручено до 22 апреля этого года разработать и представить ему для внесения в Верховную Раду законопроект, который сделал бы невозможными проявления коррупции в нашей стране", - добавила она.