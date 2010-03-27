Тигипко заявляет, что может баллотироваться на пост мэра Киева

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что в случае досрочных выборов мэра Киева он будет баллотироваться на этот пост.

Как передает корреспондент УНИАН, он дал понять это во время ток-шоу на телеканале "Интер".

"Если начнутся выборы - там посмотрим", - сказал С.ТИГИПКО, отвечая на вопрос о вероятности выдвижения своей кандидатуры на пост мэра столицы.

Вместе с тем он отметил, что сегодня правительство уделяет большое внимание наведению порядка в Киеве и "будет стараться помочь киевлянам".

"Вы сейчас увидите и дороги, которые будут активно ремонтироваться, и мусор, который уже активно начал вывозиться и будет еще лучше вывозиться, и так далее. Правительство будет внимательно за этим следить", - заявил вице-премьер.