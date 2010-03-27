Украина переведет стрелки на час вперед

В ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта, Украина перейдет на "летнее" время.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете Украины по вопросам технической регуляции и потребительской политики, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая в 1996 г. № 509, на территории Украины 28 марта 2010 года в 3 (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.

Справка УНИАН. Впервые переход на "летнее" время был проведен в Великобритании в 1908 г. СССР впервые перешел на "летнее" время в 1917 г., и потом с 1981 г. переход на "летнее" время опять был возобновлен.

"Летним" временем сейчас пользуются более 110 стран. Переход с летнего времени на зимнее и наоборот уже более 100 лет осуществляется практически во всех странах Европы и Америки. В то же время многие страны Азии живут по единому времени, например, не переводят стрелки часов Япония, Китай, а также Казахстан и Киргизия.

Переход на сезонное время осуществляется для экономии энергоресурсов.