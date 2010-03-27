"Сильная Украина" может присоединиться к Партии регионов

Вице-премьер-министр Украины, лидер партии "Сильная Украина" не планирует возглавить Партию регионов, однако не исключает, что его политическая сила может объединиться с ней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил в эфире телеканала "Интер".

"Никаких разговоров со мной никто не вел в отношении лидерства в Партии регионов… Это скорее всего просто разговоры", - заявил он, комментируя информацию, появившуюся в СМИ, что после избрания главой государства лидера ПР Виктора ЯНУКОВИЧА его место в партии может занять именно С.ТИГИПКО.

Он отметил, что намерен развивать партию "Сильная Украина". «Если будет какой-то разговор о слиянии, то это будет решать партия. Сегодня это вопрос сырой", - сказал С.ТИГИПКО. При этом он высказал сомнение, что информацию о его возможном лидерстве в ПР распространяют его политические противники с целью поссорить его с Партией регионов.