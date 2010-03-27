Колесников: Местные и парламентские выборы надо проводить одновременно

С точки зрения общественной пользы местные выборы рационально было бы совместить с парламентскими.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№12 (792) от 27 марта - 2 апреля 2010 г.) заявил вице-премьер по подготовке к Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ.

При этом он подчеркнул, что говорит лишь о целесообразности, а не о правовых аспектах, которые определит Конституционный Суд.

«С точки зрения полезности для Украины, я бы проводил местные и парламентские выборы в один день», - сказал вице-премьер.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в ввиду проведение выборов в 2012 году, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: «Ну, если не будет досрочных выборов, то в 2012 году. Имеет ли это правовую основу - ответ даст Конституционный суд, а не я. Я говорю о целесообразности для страны».

При этом он озвучил изменения, которые Партия регионов предлагает внести в закон о выборах в местные советы.

«Районные, городские и областные советы должны избираться по смешанной системе: 50% - партийные списки, 50% - мажоритарка», - сообщил Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом, по его словам, предполагается, что мажоритарные кандидаты не являются партийными выдвиженцами.

«Они привязаны к городам, районам и могут быть самовыдвиженцами, кандидатами от общин и т.д. Только смешанная система даст настоящее, а не декоративное представительство ответственных людей в местных советах», - констатировал вице-премьер.