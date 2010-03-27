В Вербное воскресенье дожди пройдут на Западе Украины

28 марта в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В западной части пройдет дождь (ночью и утром в Карпатском регионе сильный мокрый снег с дождем). На остальной территории без осадков, лишь днем в Житомирской и Винницкой областях, а вечером и в Киевской возможен небольшой дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях 2-7° тепла; днем 7-12° тепла, на Закарпатье, в Крыму и местами и в южных областях 12-17°; в Карпатах ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Ветер юго-восточный, на западе - северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Лишь вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью в области от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12°. В г. Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12°.