В Вербное воскресенье дожди пройдут на Западе Украины
14:41, 27 марта 2010Разное
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И в Киевской области
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Температура ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях 2-7° тепла; днем 7-12° тепла, на Закарпатье, в Крыму и местами и в южных областях 12-17°; в Карпатах ночью около 0°, днем 1-6° тепла.
Ветер юго-восточный, на западе - северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
В Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Лишь вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью в области от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12°. В г. Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12°.
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