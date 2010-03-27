ГЛАВНОЕ на 27 марта

Хроника дня

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В Вербное воскресенье дожди пройдут на Западе Украины

28 марта в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода. В западной части пройдет дождь (ночью и утром в Карпатском регионе сильный мокрый снег с дождем). На остальной территории без осадков, лишь днем в Житомирской и Винницкой областях, а вечером и в Киевской возможен небольшой дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях 2-7° тепла; днем 7-12° тепла, на Закарпатье, в Крыму и местами и в южных областях 12-17°; в Карпатах ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

Ветер юго-восточный, на западе - северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Лишь вечером возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью в области от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12°. В г. Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 10-12°.

Соцполитика

Льготные пенсии могут пересмотреть лишь новым пенсионерам

Размеры льготных пенсий, в случае их пересмотра, могут быть сокращены лишь людям, выходящим на пенсии после принятия соответствующего закона.

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

"Если мы не сможем сбалансировать пенсии, то мы очень резко обрежем максимальные пенсии. Но сразу могу сказать, что по закону это не коснется тех пенсионеров, кому эти пенсии уже начислены, потому что закон обратной силы не имеет", - заявил С.ТИГИПКО.

Также С.ТИГИПКО назвал маловероятным введение отмены по выплатам пенсий работающим пенсионерам. "Это не популярная мера. К этому не хотелось бы прибегать сегодня", - сказал С.ТИГИПКО.

Финансы

Правительство через 4 месяца подготовит Налоговый кодекс

Через 4 месяца правительство планирует подготовить новый проект Налогового кодекса, а через неделю предложить "интересное и радикальное" решение проблемы по возврату НДС.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО в эфире телеканала "Интер".

"За 4 месяца поставлена задача выйти на Налоговый кодекс. Через неделю мы предложим очень интересное, достаточно радикальное решение по долгам по НДС, которые накопились в огромной цифре", - сказал он.

Ющенко выступает против эмиссии средств

Лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО заявляет о недопустимости эмиссии ради преодоления дефицита бюджета и заверяет, что сделает все, чтобы НБУ оставался политически независимым органом.

Об этом он заявил во время эфира время эфира "Шустер Live".

"Я все буду делать для того, чтобы демонстрировать одно - Центральный банк в нашей стране должен быть независимым", - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, за предыдущие два года было много потеряно в независимости НБУ. Он заметил, что нынешняя власть должна осознать недопустимость осуществления эмиссии для покрытия "заоблачного" дефицита бюджета в 7-10 процентов ВВП. Кроме того, по словам В.ЮЩЕНКО, этот дефицит нельзя покрыть заимствованиями из МВФ. «Мы должны иметь дефицит не 10 и не 7 процентов, а, максимум, 4 процента», - уверен лидер «Нашей Украины». По его убеждению, уменьшить дефицит бюджета можно только одним способом – проведением глубинных экономических реформ. «Национальный банк – не спасение. Если Президент ЯНУКОВИЧ и премьер-министр АЗАРОВ пойдут по пути, которым шел предыдущий премьер, через эмиссию, то это политика, которой хватит буквально на несколько месяцев», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Государство проведет аудит использования госфинансов

Компании, которые проведут аудит использования госфинансов, будут отобраны по результатам тендеров - Тигипко

Аудит использования государственных финансов и работы государственных монополий Украины будут проводить аудиторские компании, отобранные по результатам тендеров.

Об этом в эфире ток-шоу на телеканале "Интер" заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

"МВФ проводить аудит не будет. Это не аудит-компания, это не их работа… Аудит будет проведен – и не только государственных финансов, но и природных монополий – аудиторскими компаниями, которые будут определены по тендерам", – сказал С.ТИГИПКО.

Он также заявил, что это будут всемирно известные компании.

"Безусловно, этот аудит будет. По его результатам будут выводы. Если были какие-то серьезные правонарушения – просто начнутся дела (уголовные - УНИАН). И если будут доказаны (нарушения - УНИАН), то они (уголовные дела - УНИАН) будут переданы в суд", - сказал вице-премьер.

ТЭК

Клюев: ситуация с расчетами потребителей за газ критическая

Ситуация с внутренними платежами за потребляемые энергоносители является критической. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, сообщает Лига .

"Министерства, ведомства, компании и местные органы власти должны в кратчайшие сроки обеспечить внутренние расчеты за потребленные в Украине энергоносители", - сказал А.Клюев, которого для ЛІГАБізнесІнформ цитирует его пресс-служба.

"Срочно необходимо навести порядок - Украина обязана своевременно рассчитываться за импортное топливо", - подчеркнул он.

А.Клюев также поручил Минтопэнерго, Минфину и НКРЭ совместно с областными государственными администрациями ко вторнику наработать механизмы расчетов за газ и электроэнергию.

Кроме того, первый заместитель главы правительства поручил главам областных госадминистраций уволить руководителей жилищно-коммунальных предприятий, которые допустили накопления наибольших долгов за энергоносители.

По словам первого вице-премьера, в первую очередь необходимо усилить ответственность руководителей всех уровней, а также усовершенствовать систему контроля в финансовых вопросах энергообеспечения. "Государство должно играть более активную роль в обеспечении эффективности работы коммунального хозяйства, в частности, предприятий Теплокоммунэнерго, которые являются наибольшими должниками. Нам необходимо на общеукраинском уровне совершенствовать тарифную политику в этой отрасли", - заявил А.Клюев.

Транспорт

К Евро-2012 в Украине будут дороги европейского уровня

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу - улучшить качество автомобильных дорог в стране до уровня, при котором расстояние от западной до восточной границы страны можно преодолеть за 13-14 часов.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» (№ 12 (792) от 27 марта - 2 апреля 2010 г.) сообщил вице-премьер по подготовке к Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Президент поставил задачу: «Время в пути от западной границы до Киева - шесть часов, а от восточной границы до Киева - семь часов. Наша цель сделать так, чтобы Украину с запада на восток можно было пересечь за 13-14 часов», - передал слова президента Б.КОЛЕСНИКОВ.

По мнению вице-премьера, реконструкция автодорог даст возможность в полной мере использовать транзитный потенциал страны.

«Представьте, какие транзитные возможности это даст нашей стране! Да еще и при том, что на сегодня транзитные возможности железной дороги перегружены по максимуму. Поэтому транспортные коридоры через Украину на Ростов, Баку, Черноморское побережье Кавказа и Среднюю Азию, несомненно, будут востребованы», - констатировал он.

При этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил, что большинство украинских автодорог нуждаются в серьезном ремонте.

«От Львова до Ривне, в принципе, дорога хорошая. От Ривне до Житомира ее просто нет. И от Житомира до Киева дорога требует серьезной реконструкции. Сам въезд со стороны Житомира крайне проблематичен, - заявил вице-премьер. - Дороги Киев-Харьков нет. В лучших традициях Российской империи, частью которой мы были, есть только направление».

Столица

В Киеве поэтапно повысят тарифы на тепло

После отопительного сезона киевские власти планируют начать поэтапное повышение тарифов на тепло.

Об этом сегодня в ходе селекторного совещания, которое провел первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, заявил первый заместитель главы КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Мы провели совещание в МинЖКХ и начнем процедуру постепенного повышения тарифов на тепло сразу после окончания отопительного сезона», - сказал он.

А.ГОЛУБЧЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день тариф на теплоэнергию покрывает расходы по ее производству лишь на 51%.

Напомним, что отопительный сезон заканчивается 15 апреля.

Качество водопроводной воды в Киеве угрожает здоровью граждан

Содержание вредных для здоровья веществ в киевской водопроводной воде превышает предельно допустимые по ГОСТу показатели в 2 и более раза, а возможное затопление и попадание дорожной соли, реагентов, радиоактивного ила и канализационных вод в систему водоснабжения сделает ситуацию с качеством водопроводной воды катастрофической.

Об этом в комментарии для газеты "Зеркало недели" (№12 (792), 27 марта - 2 апреля 2010 г.) заявили директор Украинского научно-исследовательского института водохозяйственно-экологических проблем академик Анатолий ЯЦЫК и замдиректора по научной работе Украинского государственного научно-исследовательского института проблем водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей природной среды «УкрВОДГЕО» Владимир КОСТЕНКО.

По мнению специалистов, серьезной проблемой является попадание технической соли и реагентов, высыпанных в большом количестве на киевские дороги, в Днепр и его притоки вместе с талыми водами. Водозаборные фильтры эти химвещества задержать не смогут.

«Почему население Европы не жалуется на качество воды? Потому что там в водопроводные системы подается 70% подземной воды и 30% поверхностной, а у нас - наоборот», - сказал В.КОСТЕНКО.

«Загрязнение поверхностных вод достигло такого уровня, что впору говорить о приближении катастрофы. Нынешняя зима усугубила ситуацию. Раньше снег вывозили за город, сбрасывали его подальше от водоемов, а теперь все, что скопилось на дорогах и во дворах, течет в реки. Не менее тревожное положение и с подземными водами - постоянно растет уровень их минерализации, что, в конечном счете, влияет на качество питьевой воды по всей Украине», - добавил эксперт.

«Причина простая: химические, перерабатывающие и другие предприятия сбрасывают отходы, не стесняясь, и, по большому счету, никто не обращает на это серьезного внимания. Стоит ли при этом удивляться, что общая минерализация подземных источников в два раза выше, чем требует ГОСТ?!» - заявил заместитель директора «УкрВОДГЕО». Причем допустимые значения наличия в воде вредных веществ и пограничные параметры качества фактически превышены в 2 и более раза.

По мнению академика А.ЯЦЫКА, особое внимание следует обратить на защиту питьевой воды от возможного радиоактивного загрязнения.